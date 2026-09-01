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बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को राहत, रोल नंबर मिलने के बाद भी बदल सकेंगे विषय

By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:44 AM (IST)

Brabu Roll Number Update: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र रोल नंबर जारी होने के बाद अपने ...और पढ़ें

पाठ्यक्रम चयन नियमों के अनुसार पात्र छात्र अपने संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क कर अपने विषयों में संशोधन करा सकेंगे। फाइल फोटो

पाठ्यक्रम चयन नियमों के अनुसार पात्र छात्र अपने संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क कर अपने विषयों में संशोधन करा सकेंगे। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Brabu Ug Subject Change: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकित छात्र-छात्राओं को रोल नंबर जारी होने के बाद विषय संयोजन (सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन) में सुधार करने का अवसर मिलेगा।

विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर नामांकन के दौरान एमआईसी, एमडीसी, वीएसी, एसईसी अथवा एईसी विषयों के चयन में हुई मानवीय गलतियों को सुधारने के लिए कॉलेजों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा तय पाठ्यक्रम चयन नियमों के अनुसार पात्र छात्र अपने संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क कर अपने विषयों में संशोधन करा सकेंगे।

विभागाध्यक्ष से करें संपर्क

कॉलेजों ने छात्र-छात्राओं को सलाह दी है कि वे अपने चुने गए विषयों के विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधार पूरा कर लें।

अक्सर गलत विषय चयन के कारण परीक्षा के समय विद्यार्थियों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गलत पेपर का एडमिट कार्ड जारी होने से परिणाम पेंडिंग हो जाता है। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ही इस त्रुटि को दूर करने की अनुमति मिलने से हजारों छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी।

इसी महीने रोल नंबर

दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नव-नामांकित विद्यार्थियों के लिए इसी महीने आधिकारिक रोल नंबर जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। रोल नंबर आवंटित होते ही पोर्टल पर विषय संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि परीक्षा से पहले सभी आंकड़े दुरुस्त हो सकें।

विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रयास है कि परीक्षा और परिणाम के दौरान तकनीकी अड़चनों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।