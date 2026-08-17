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बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन: 22 हजार छात्रों ने बदले विकल्प, छठी मेधा सूची जल्द

By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:56 PM (IST)

BRABU Admission Update: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन के लिए 22 हजार विद्यार्थियों ने अपने आवेदन में त्रुटियां सुधारी हैं। अब जल्द ही छठी मेधा सूची जारी होगी, जिसके बाद कोई और सूची नहीं आएगी और ऑन-स्पॉट नामांकन पर विचार नहीं।

पिछले आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कालेज में नामांकन का विकल्प नहीं मिल सका था। फाइल फोटो

पिछले आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कालेज में नामांकन का विकल्प नहीं मिल सका था। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU UG Admission: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में आनलाइन आवेदन के दौरान हुई त्रुटियों को दूर करने का विकल्प मिलने के बाद 22 हजार विद्यार्थियों ने अपने विकल्प में बदलाव किया है। विद्यार्थियों ने संस्थान, नाम, कोर्स का नाम समेत अन्य जानकारी में बदलाव किया है।

पिछले आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कालेज में नामांकन का विकल्प नहीं मिल सका था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने आवेदन में एडिट का विकल्प दिया था।

सात दिन तक मिला मौका

विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को करीब सात दिनों तक आवेदन में बदलाव की सुविधा दी गई। रविवार दोपहर यह विकल्प बंद कर दिया गया। अब संशोधित विकल्पों के आधार पर स्नातक में नामांकन के लिए छठी मेधा सूची जारी की जाएगी।

बताया जा रहा है कि सोमवार से मंगलवार तक छठी मेधा सूची जारी हो सकती है। इसके आधार पर मंगलवार से शुक्रवार तक विद्यार्थियों को आवंटित महाविद्यालयों में नामांकन का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से बताया जा रहा है कि इसके बाद कोई अन्य मेधा सूची जारी नहीं की जाएगी।

आनस्पाट नामांकन पर विचार

दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ओर से इस बार स्नातक में आनस्पाट नामांकन का विकल्प नहीं दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। डीएसडब्ल्यू डा. आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि स्नातक में पूर्व में किए गए आनलाइन आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों के आवेदन में रह गई त्रुटियों को दूर करने के लिए एडिट का विकल्प दिया गया था। इस आधार पर 22 हजार विद्यार्थियों ने अपना च्वाइस बदला है।

उन्होंने बताया कि इस दौरान नया आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है। विद्यार्थियों को केवल पूर्व में किए गए आवेदन में बदलाव का विकल्प दिया गया था। अब इन्हीं संशोधित विकल्पों के आधार पर अगली मेधा सूची तैयार की जाएगी।

नए सत्र की कक्षाएं शुरू

स्नातक सत्र 2026-30 में अब तक नामांकित विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का संचालन शुरू हो चुका है। अब तक अंगीभूत समेत अन्य कालेजों में एक लाख 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है। दूसरी ओर नवस्थापित डिग्री कालेजों में अब भी सीटें खाली हैं।