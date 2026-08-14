बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 17 से भरा जाएगा स्नातक छठे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक छठे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 17 से 22 अगस्त तक भरे जाएंगे। महाविद्यालयों को 25 अगस्त तक फॉर्म अपडेट कर शुल्क जमा करना होगा, परीक्षाएं सितंबर में होंगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU Sixth Semester Exam: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 17 अगस्त से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा।
विद्यार्थी 22 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है।
परीक्षा विभाग की ओर से सभी महाविद्यालयों को 25 अगस्त तक छात्र-छात्राओं के भरे हुए परीक्षा फॉर्म को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
इसी तिथि तक परीक्षा शुल्क के भुगतान की छायाप्रति प्रवेश पत्र शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कालेजों के विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने बताया कि स्नातक सत्र 2023-27 के छठे सेमेस्टर में नामांकित विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि में परीक्षा फॉर्म भरना होगा। महाविद्यालयों को भी तय समय सीमा में फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पांच से 16 सितंबर तक विभिन्न पत्रों की परीक्षा होनी है। परीक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।