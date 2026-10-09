BRABU में शनिवार से भरा जाएगा पीजी सेकंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म, 16 अक्टूबर अंतिम तिथि

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU PG Exam Form 2026: बीआर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) ने पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है।

सत्र 2025-27 के तहत नामांकित विद्यार्थी शनिवार से अपना परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके तहत विद्यार्थी 16 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

अधिसूचना की गई जारी

इस संबंध में परीक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्राचार्यों और पीजी विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार 22 अक्टूबर शाम पांच बजे तक यूएमआइएस (UMIS) पोर्टल पर डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करना है।