BRABU में नए परीक्षा नियंत्रक ने संभाला पदभार, STET अभ्यर्थियों को मिलेगी प्राथमिकता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। STET Marksheet BRABU Muzaffarpur: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक प्रो. अरविंद कुमार ने गुरुवार को औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया।

विश्वविद्यालय कार्यालय पहुंचने पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। योगदान देने के तुरंत बाद उन्होंने परीक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और लंबित फाइलों को समय पर निपटाने के निर्देश दिए।

प्रमाणपत्र वितरण पर जोर

पदभार संभालते ही परीक्षा नियंत्रक ने छात्र-छात्राओं के डिग्री, प्रोविजनल और अंकपत्र वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने आवश्यक दस्तावेजों के लिए विश्वविद्यालय का बार-बार चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा।

कई कॉलेजों द्वारा तैयार अंकपत्र विवि से प्राप्त नहीं किए जाने की समस्या को भी जल्द दूर करने की बात कही।

एसटीईटी अभ्यर्थियों को राहत

एसटीईटी फॉर्म भरने के मद्देनजर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अंकपत्र और प्रोविजनल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं।

परीक्षा नियंत्रक ने ऐसे छात्रों के आवेदनों को अलग से चिह्नित कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन का आदेश दिया है।

अभ्यर्थियों को समय पर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए संबंधित कर्मियों को अतिरिक्त जवाबदेही सौंपी गई है।

परेशान दिखे दूरदराज के छात्र

विश्वविद्यालय के परीक्षा और डिग्री सेक्शन के बाहर दिनभर मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली समेत कई जिलों से आए छात्रों की लंबी कतारें लगी रहीं।

छात्रों ने जनवरी में ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान के बावजूद अब तक मूल डिग्री न मिलने को लेकर रोष जताया।

नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी प्रमाणपत्रों की समस्या को लेकर विद्यार्थी देर शाम तक उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. रेणुबाला से गुहार लगाते रहे।