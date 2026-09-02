राज्यपाल के संभावित आगमन को लेकर बिहार विवि ने स्नातक छठे सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम में किया बदलाव

प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। Bihar University Muzaffarpur: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक परीक्षा के कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल किया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तीन दिनों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है। अब पूर्व निर्धारित 5 सितंबर से शुरू होने वाली यह परीक्षा 6 सितंबर से आयोजित की जाएगी।

तीन दिन की तिथियां बदली

परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरविंद कुमार ने बुधवार दोपहर इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। संशोधित कार्यक्रम के तहत 5 सितंबर की परीक्षा अब 18 सितंबर को ली जाएगी। वहीं 11 सितंबर की परीक्षा 19 सितंबर को और 14 सितंबर की परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित होगी।