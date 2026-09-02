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राज्यपाल के संभावित आगमन को लेकर बिहार विवि ने स्नातक छठे सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम में किया बदलाव

By Prashant KumarEdited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 02 Sep 2026 02:40 PM (IST)

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक छठे सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। 5, 11 और 14 सितंबर ...और पढ़ें

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी।

HighLights

  1. स्नातक परीक्षा की तीन तिथियों में संशोधन हुआ।

  2. राज्यपाल आगमन और छुट्टियों के कारण बदलाव।

  3. संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। Bihar University Muzaffarpur: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक परीक्षा के कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल किया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तीन दिनों की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है। अब पूर्व निर्धारित 5 सितंबर से शुरू होने वाली यह परीक्षा 6 सितंबर से आयोजित की जाएगी।

तीन दिन की तिथियां बदली

परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरविंद कुमार ने बुधवार दोपहर इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। संशोधित कार्यक्रम के तहत 5 सितंबर की परीक्षा अब 18 सितंबर को ली जाएगी। वहीं 11 सितंबर की परीक्षा 19 सितंबर को और 14 सितंबर की परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित होगी।

Brabu notification

छुट्टी और वीआईपी दौरा

परीक्षा तिथियों में यह बदलाव छुट्टियों और प्रशासनिक व्यस्तताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। पांच सितंबर को शिक्षक दिवस का अवकाश है जबकि 11 सितंबर को विश्वविद्यालय में राज्यपाल का आगमन संभावित है।

इसके अलावा 14 सितंबर को हरितालिका तीज व्रत होने के कारण उस दिन की परीक्षा आगे बढ़ाई गई है।

कालेजों को भेजा पत्र

परीक्षा कार्यक्रम की संशोधित प्रति सभी अंगीभूत और संबद्ध कालेजों के प्राचार्यों को आधिकारिक तौर पर भेज दी गई है। साथ ही इसे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

इससे छात्र-छात्राएं अपने निर्धारित ग्रुप और विषयों के अनुसार पालीवार परीक्षा कार्यक्रम की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

नहीं होगी दोबारा परीक्षा

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि किसी परीक्षार्थी की परीक्षा छूट जाती है तो उसके लिए दोबारा आयोजन नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे संशोधित रूटीन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि सत्र 2023-27 के तहत नामांकित विद्यार्थियों की यह परीक्षा अब निर्धारित नई तिथियों के अनुसार पूरी कराई जाएगी।

संशोधित परीक्षा तिथियां

पूर्व निर्धारित तिथि नई तिथि बदलाव का कारण
05 सितंबर 18 सितंबर शिक्षक दिवस
11 सितंबर 19 सितंबर राज्यपाल का संभावित आगमन
14 सितंबर 21 सितंबर हरितालिका तीज व्रत