एक्शन मोड में बीआरए बिहार विवि, 18 महीने में 102 से ज्यादा परीक्षाओं से पटरी पर आएंगे सत्र

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने अगले 18 महीनों के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय में फरवरी 2028 तक 102 से अधिक परीक्षाएं होंगी। इसमें स्नातक, पीजी, वोकेशनल, ला, बीएड समेत अन्य कोर्स की परीक्षाएं होंगी।

कैलेंडर में परीक्षाओं की संभावित तिथि के साथ-साथ रिजल्ट प्रकाशन की तिथि भी जारी की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी रिपोर्ट लोकभवन को भी भेजी गई है। तैयार किए गए कैलेंडर में स्नातक के चार सत्रों के विभिन्न सेमेस्टरों की कुल 14 परीक्षाओं, पीजी के दो सत्रों की चार सेमेस्टर की परीक्षाएं, बीएड, एमएड के विभिन्न सेमेस्टर, ला, प्री ला, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, विभिन्न डिप्लोमा कोर्स (पीजीडीसीए, एचजेएमसी, रसियन) समेत टीडीसी वोकेशनल पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड को शामिल किया गया है।

स्नातक के सत्र 2023 - 27 के छठे, सातवें और आठवें, सत्र 2024 - 28 के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, सत्र 2025 - 29 के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, सत्र 2026 - 30 के पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के साथ ही पीजी के सत्र 2024 - 26 के चौथे सेमेस्टर और सत्र 2025 - 27 के दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि और परिणाम जारी करने की तिथि को शामिल किया गया है।

इसमें से करीब डेढ़ दर्जन कोर्स की परीक्षा के लिए फार्म भराया गया है और सितंबर के पहले सप्ताह तक ये परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरी ओर वर्ष 2026 में अब तक एलएलबी, प्री ला कोर्स और वोकेशनल कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से इनकी परीक्षा और परिणाम की तिथि शामिल नहीं है। इसे बाद में अपडेट किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डा. राम कुमार ने कहा कि सत्र नियमित करना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। स्नातक परीक्षा और रिजल्ट की संभावित तिथि सत्र - सेमेस्टर - परीक्षा की संभावि तिथि - रिजल्ट 2023 - 27 - छठा सेमेस्टर - सितंबर - नवंबर।

2023 - 27 - सातवां सेमेस्टर - नवंबर - जनवरी 2027।

2023 - 27 - आठवां सेमेस्टर - जून 2027 - जुलाई 2027।

2024 - 28 - चौथा सेमेस्टर - सितंबर - नवंबर ।

2024 - 28 - पांचवां सेमेस्टर - नवंबर - जनवरी 2027।

2024 - 28 - छठा सेमेस्टर - जून 2027 - जुलाई 2027।

2024 - 28 - सातवां सेमेस्टर - नवंबर 2027 - दिसंबर 2027।

2025 - 29 - दूसरा सेमेस्टर - अगस्त - अक्टूबर।

2025 - 29 - तीसरा सेमेस्टर - दिसंबर - फरवरी 2027।

2025 - 29 - चौथा सेमेस्टर - जुलाई 2027 - सितंबर 2027।

2025 - 29 - पांचवां सेमेस्टर - दिसंबर 2027 - फरवरी 2028।

2026 - 30 - प्रथम सेमेस्टर - दिसंबर - फरवरी 2027।

2026 - 30 - द्वितीय सेमेस्टर - जुलाई 2027 - सितंबर 2027।

2026 - 30 - थर्ड सेमेस्टर - दिसंबर 2027 - फरवरी 2028। पीजी की परीक्षा और परिणाम का ऐसा है कार्यक्रम सत्र - सेमेस्टर - परीक्षा - परिणाम