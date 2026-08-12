बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में दो लाख छात्रों के रिजल्ट में देरी, छात्रों में बढ़ी बेचैनी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में दो लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का रिजल्ट जारी नहीं होने से उनकी टेंशन बढ़ गई है। इसमें स्नातक से लेकर पीजी तक के विद्यार्थी शामिल हैं।

स्नातक थर्ड सेमेस्टर के एक लाख 10 हजार से अधिक विद्यार्थी, स्नातक फिफ्थ सेमेस्टर के 80 हजार से अधिक व पीजी प्रथम सेमेस्टर में 10 हजार से अधिक विद्यार्थी की परीक्षा करीब तीन महीने पहले समाप्त हो चुकी है।

छात्र-छात्राएं लगातार कालेज से लेकर विश्वविद्यालय तक पहुंचकर रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करने पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। लोकभवन की ओर से बार-बार समय पर परीक्षा व परिणाम जारी करने का निर्देश देने के बाद भी बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है।

सत्र को नियमित करने के लिए और कई बार कुलपतियों की बैठक में लोकभवन की ओर से सख्त निर्देश जारी किया जा चुका है। कई बार परीक्षा संपन्न होने के बाद कालेज के स्तर से प्रैक्टिकल के अंक तो कभी इंटरनल परीक्षा का अंक उपलब्ध कराने में देरी की जाती है।

इसका सीधा असर परिणाम पर पड़ता है। परीक्षा नियंत्रक डा.राम कुमार ने कहा रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस महीने तीनों ही परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं का लंबित है परिणाम स्नातक थर्ड सेमेस्टर : चार वर्षीय स्नातक कोर्स के तहत सत्र 2024-28 में नामांकित थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा मई में समाप्त हो गई। परीक्षा में करीब एक लाख 10 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा समाप्त हुए करीब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। जून में ही रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी।

स्नातक फिफ्थ सेमेस्टर: स्नातक फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में हुई। सत्र 2023-27 में नामांकित विद्यार्थियों का इंटर्नशिप कालेजों में हुआ है। इसके अंक पोर्टल पर नहीं भेजे जाने से करीब 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हो सका है।

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पीजी प्रथम सेमेस्टर : पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जून में हुई है। सत्र 2025-27 में नामांकित 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट का इंतजार है। जुलाई में ही रिजल्ट प्रकाशित करने का दावा विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था।