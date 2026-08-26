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बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने दिया इस्तीफा, प्रशासनिक दखल से थे नाराज

By Prashant KumarEdited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:30 PM (IST)

Bihar University News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे कुलपति ने स्वीकार कर लिया है। डॉ. अरविंद कुमार को नया परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है।

प्रो. राम कुमार को अपने मूल विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। फाइल फोटो

प्रो. राम कुमार को अपने मूल विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। फाइल फोटो

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प्रशांत कुमार, मुजफ्फरपुर। Brabu Exam Controller: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

कुलपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार करते हुए नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेज डॉ. अरविंद कुमार को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

नए प्रभार की अधिसूचना

विश्वविद्यालय के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) की ओर से बुधवार दोपहर इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार को अपने मूल विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 23 अगस्त को ही कुलपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया था।

प्रशासनिक दखल से नाराजगी

विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार परीक्षा विभाग में अन्य अधिकारियों के लगातार हस्तक्षेप के कारण नियमित कामकाज प्रभावित हो रहा था।

हाल ही में कुलसचिव कार्यालय द्वारा परीक्षा विभाग का यूजर आईडी और पासवर्ड ले लिया गया था। इस तकनीकी रुकावट की वजह से पेंडिंग रिजल्ट सुधार, अंकपत्र वितरण और अन्य जरूरी दस्तावेज जारी करने का कार्य ठप पड़ गया था।

नैतिक आधार पर त्यागपत्र

छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं और पेंडिंग रिजल्ट को लेकर लगातार परीक्षा विभाग पर दबाव बना रहे थे और जवाब मांग रहे थे।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. राम कुमार ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था और प्रशासनिक गतिरोध के चलते वे छात्रों का जरूरी काम समय पर नहीं कर पा रहे थे।

इसी नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।