BRABU के वीसी के नेतृत्व में रिसर्च टीम ने बनाई करक्यूमिन युक्त हाई प्रोटीन Ice Cream, अब बच्चों की मौज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University Muzaffarpur: आइसक्रीम का स्वाद अब केवल मुंह का जायका ही नहीं बदलेगा बल्कि शरीर को भरपूर पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करेगा।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय के नेतृत्व में शोध टीम ने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और करक्यूमिन युक्त हाई प्रोटीन आइसक्रीम विकसित की है।

प्रतिष्ठित 'जर्नल ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग' में प्रकाशित यह शोध पोषण विज्ञान और डेयरी उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

प्रमुख संस्थानों की भागीदारी

इस महत्वपूर्ण शोध कार्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के शिवांश सुमन, डॉ. सुनील मीणा, प्रो. राज कुमार दुआरी, बांदा कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. शालिनी सिंह और एनडीआरआई के प्रिय ब्रत गौतम शामिल रहे।

वैज्ञानिकों ने व्हे प्रोटीन के साथ सोया और मटर प्रोटीन का संतुलित सम्मिश्रण कर आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा 54 प्रतिशत तक बढ़ा दी है।

हल्दी के मुख्य औषधीय घटक करक्यूमिन को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सुरक्षात्मक परत में सुरक्षित रखा गया, जिससे 90.92 से 97.23 प्रतिशत तक इनकैप्सुलेशन दक्षता हासिल हुई।

सेहत के लिए वरदान

पाचन परीक्षणों के दौरान यह पूरी तरह प्रमाणित हुआ कि इस तकनीक से शरीर में करक्यूमिन का अवशोषण पहले की तुलना में काफी बेहतर तरीके से होता है।

कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय ने बताया कि नियमित व्यायाम करने वाले युवाओं और फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों को बिना अतिरिक्त चीनी के प्रोटीन की दैनिक जरूरत पूरा करने में मदद मिलेगी।

लोकप्रिय खाद्य पदार्थ को वैज्ञानिक रूप से फंक्शनल फूड में बदलने से समाज के सभी वर्गों को इसका सीधा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।

नुकसान से मिलेगी राहत

सामान्य तौर पर बाजार में उपलब्ध आइसक्रीम में अत्यधिक चीनी, अनहेल्दी फैट और कैलोरी होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को इसका अधिक सेवन करने से रोका जाता है।

पारंपरिक आइसक्रीम के अत्यधिक सेवन से मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, दांतों में सड़न और बच्चों के पाचन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम बना रहता है।

इस नए फार्मूलेशन से आइसक्रीम केवल खाली कैलोरी देने के बजाय शरीर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत बन जाएगी।

हल्दी के औषधीय गुण

हल्दी से प्राप्त करक्यूमिन तत्व शरीर की आंतरिक सूजन को दूर करने और कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले गंभीर नुकसान से बचाने में अत्यधिक प्रभावी है।

इसमें मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और असमय आने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को धीमा करते हैं।

इसके साथ ही वास्तविक डेयरी बेस होने के कारण हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और बी12 भी पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे।

उद्योग और किसानों को लाभ

कुलपति प्रो. राय ने इस ऐतिहासिक सफलता को अपनी पूरी शोध टीम के अथक परिश्रम और नवाचार का परिणाम बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह शोध न केवल पोषण विज्ञान को नई दिशा देगा बल्कि डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा।