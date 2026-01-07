प्रैक्टिकल में अनुपस्थित हुए तो थ्योरी में भी फेल, स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 15 जनवरी से
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 15 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें 1.50 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। परीक्षा के लिए पांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU Graduation Exam 2025: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक छात्रों के लिए परीक्षा से जुड़ा सख्त निर्देश जारी किया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर उस विषय की थ्योरी परीक्षा में भी छात्र को फेल माना जाएगा।
इतना ही नहीं, ऐसे छात्रों को उसी सत्र में दोबारा परीक्षा का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्हें अगले सत्र में प्रायोगिक के साथ-साथ सैद्धांतिक परीक्षा फिर से देनी होगी।
यह नियम स्नातक सत्र 2025-29 के फर्स्ट सेमेस्टर से लागू किया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इसे आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में भी लागू किया जाएगा।
15 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 15 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगी। इसमें मेजर, माइनर, मल्टी डिसीप्लिनरी कोर्स, एईसी समेत अन्य विषयों की परीक्षा शामिल है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी-पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 1 से 4 बजे तक।
विषयवार परीक्षा तिथि
- एमजेसी (Major) : 15 व 16 जनवरी
- एमआईसी (Minor) : 17 व 18 जनवरी
- एमडीसी-1 : 19 व 20 जनवरी
लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।
1.50 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल
परीक्षा नियंत्रक डॉ. राम कुमार ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम सभी कॉलेजों को भेज दिया गया है। परीक्षा फार्म शुल्क सत्यापन के बाद जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
परीक्षा के लिए पांच जिलों में 63 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर जिले में ही 18 से अधिक केंद्र शामिल हैं। परीक्षा में 1.50 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे।
ओएमआर शीट भरने में लापरवाही पड़ सकती भारी
स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में छात्रों को ओएमआर उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। इसमें रोल नंबर, प्रश्न पत्र की पेपर आईडी और अन्य विवरण निर्देशानुसार सही तरीके से भरना अनिवार्य होगा।
ओएमआर शीट में गोला भरने या पेपर आईडी में गलती होने पर परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर प्रत्येक दिन छात्र को प्रश्न पत्र की आईडी और उत्तर पुस्तिका का सीरियल नंबर भी स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
विश्वविद्यालय ने बताया कि ओएमआर शीट भरने में हुई गलतियों के कारण पहले भी सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट लंबित हो चुका है, इसी को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है।
