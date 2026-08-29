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बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में एसटीईटी डिग्री को लेकर छात्रों का हंगामा, सोमवार से मिलेगी डिग्री

By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:47 PM (IST)

Bihar STET Degree Problem: मुजफ्फरपुर में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के डिग्री सेक्शन में एसटीईटी फॉर्म भरने के लिए डिग्री न ...और पढ़ें

विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के लिए बैठे विद्यार्थी। आरोप है कि कई दिनो से चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल रही डिग्री। फोटो: जागरण

विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के लिए बैठे विद्यार्थी। आरोप है कि कई दिनो से चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल रही डिग्री। फोटो: जागरण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University Muzaffarpur: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के डिग्री सेक्शन में शनिवार को एसटीईटी (STET) फॉर्म भरने के लिए जरूरी डिग्री लेने पहुंचे छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया।

इस दौरान डिग्री शाखा में पहुंचे एक अभिभावक की पहले सुरक्षा गार्ड से नोकझोंक हुई और फिर अंदर अधिकारियों से तीखी बहस हो गई।

हंगामे और गहमागहमी के बीच देर शाम तक विश्वविद्यालय के डिग्री सेक्शन से लेकर प्रशासनिक भवन परिसर में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जुटी रही।

कालेजों में डिग्री का इंतजार

दूरदराज के इलाकों से पहुंचे विद्यार्थियों का आरोप है कि पिछले सप्ताह आवेदन करने के बावजूद उनकी मूल डिग्री अब तक संबंधित कालेजों में नहीं पहुंची है।

छात्र जब कालेज पहुंच रहे हैं तो वहां से बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने अब तक दस्तावेज नहीं भेजे हैं, जबकि विवि प्रशासन समय पर भेजने का दावा कर रहा है।

एसटीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार तक ही निर्धारित होने के कारण अभ्यर्थियों में प्रक्रिया से वंचित रह जाने का गहरा भय बना हुआ है।

अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

हंगामे की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय के वरीय अधिकारियों ने परीक्षा विभाग का स्थलीय निरीक्षण किया और आक्रोशित छात्र-छात्राओं को समझा-बुझाकर शांत कराया।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि छात्रों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर डिग्रियों और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों को तेजी से तैयार कराया जा रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि शनिवार की सुबह ही प्रमंडल के छह जिलों के संबद्ध कालेजों के लिए विशेष गाड़ियों से दस्तावेज रवाना कर दिए गए हैं।

सोमवार को मिलेगी डिग्री

परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि सभी विद्यार्थी सोमवार को अपने-अपने कालेज पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने छात्रों से धैर्य बनाए रखने और किसी भी प्रकार के भ्रम में न आने की अपील की है। विवि प्रशासन का दावा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है।