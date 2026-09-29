हर्ष फायरिंग में मौत के मामले में BJP विधायक राजू सिंह को झटका, दिल्ली HC ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे उनकी सदस्यता जाने का खतरा पैदा हो गया है। हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में राउज एवेन्यू की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी।

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