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हर्ष फायरिंग में मौत के मामले में BJP विधायक राजू सिंह को झटका, दिल्ली HC ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

By Prem kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
Published: Tue, 29 Sep 2026 12:48 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है।

विधायक राजू सिंह को झटका (फाइल फोटो)

विधायक राजू सिंह को झटका (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार।

  2. भाजपा विधायक राजू सिंह की सदस्यता पर खतरा।

  3. हर्ष फायरिंग में महिला की मौत का मामला।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे उनकी सदस्यता जाने का खतरा पैदा हो गया है। हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में राउज एवेन्यू की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी।

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