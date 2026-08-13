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    सावन में जेठ जैसी गर्मी से राहत का पूर्वानुमान, मुजफ्फरपुर में दो दिन बाद बारिश के आसार

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:55 AM (IST)

    Bihar Monsoon Rain Forecast: मुजफ्फरपुर में सावन के महीने में भी भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, जहां तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक दर्ज किया ...और पढ़ें

    तीखी धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। फाइल फोटो

    तीखी धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। फाइल फोटो

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    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

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    अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Weather Update: मुजफ्फरपुर समेत आसपास के इलाकों में लोगों को सावन के महीने में जेठ जैसी झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

    आसमान में बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश न होने से उमस लगातार बढ़ रही है। सुबह नौ बजे तक छतों पर रखी पानी की टंकियों का पानी गर्म हो रहा है और तीखी धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है।

    सामान्य से चार डिग्री अधिक पारा

    बुधवार को मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग चार डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और पिछले 24 घंटों में बारिश नहीं हुई।

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में बने 'उच्च दबाव' (High Pressure System) के प्रभाव के कारण बादल बनने के बावजूद वर्षा नहीं हो पा रही है।

    दो दिन बाद झमाझम बारिश

    झुलसाने वाली गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की सूचना दी है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वरीय मौसम विज्ञानी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि दो दिनों के बाद क्षेत्र में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय होगा, जिससे अच्छी बारिश होने और तापमान में गिरावट की प्रबल संभावना है।

    अगस्त में बारिश का आंकड़ा

    जिले में अगस्त महीने की शुरुआत काफी अच्छी बारिश के साथ हुई थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 से 5 अगस्त 2026 के बीच 119.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 31.8 मिमी से लगभग चार गुना अधिक थी। हालांकि, पिछले एक सप्ताह से बारिश की रफ्तार धीमी पड़ी है। वहीं जुलाई 2026 में कुल 305.6 मिमी बारिश हुई थी, जो सामान्य के करीब रही।

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    खरीफ फसलों को फायदा

    मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई और अगस्त की शुरुआत में हुई पर्याप्त बारिश से धान समेत अन्य खरीफ फसलों को काफी लाभ पहुंचा है।

    पिछले वर्षों की तुलना करें तो अगस्त के शुरुआती दिनों में 2025 में 177.2 मिमी और 2024 में 82.7 मिमी बारिश हुई थी। आगामी दो दिनों में मानसूनी बारिश शुरू होने से किसानों और आम लोगों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी।