Kal Ka Mausam 26 September: उत्तर बिहार में बारिश से राहत के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा पूर्वानुमान

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Update: उत्तर बिहार के लोगों के लिए मौसम को लेकर राहत भरी खबर है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के दौर से अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 26 सितंबर की सुबह तक ही चक्रवाती प्रभाव के कारण हल्की से मध्यम बारिश रहने के आसार हैं। इसके बाद मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है।

इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग और भारत मौसम विज्ञान विभाग के संयुक्त बुलेटिन के मुताबिक, 26 सितंबर की सुबह तक ज्यादातर इलाकों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। हालांकि सीवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को राहत मिलेगी। तापमान और हवा का रुख पूर्वानुमान अवधि के दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट या नरमी महसूस की जा सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।