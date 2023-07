Bihar Weather: अगले छह दिनों तक छाए रहेंगे काले बादल, उत्तर बिहार में बारिश का अलर्ट; जानें अपने जिले का हाल

Bihar Weather बिहार में सावन में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग ने अगले 12 जुलाई तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके तहत आसमान में बादलों की अठखेलियां जारी रहेगी। वहीं शुक्रवार को भागलपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 12 से 15 किमी प्रतिघंटे की गति से पछिया हवा भी चलेगी।

Bihar Weather: बिहार में अगले छह दिनों तक छाए रहेंगे काले बादल

HighLights 12 से 15 किमी प्रतिघंटे की गति से चलेगी पछिया 2 से तीन दिनों के बाद उत्तर बिहार में होगी मध्यम वर्षा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Monsoon in Bihar: उत्तर बिहार में अगले दो-तीन दिनों तक कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, उसके बाद सभी जगहों पर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को अगले 12 जुलाई तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच से छह दिनों तक उत्तर बिहार में काले बादल छाए रह सकते हैं। वरीय मौसम विज्ञानी ए. सत्तार ने कहा कि मानसून की सक्रियता के प्रभाव से तराई और मैदानी भागों के जिलों में मध्यम वर्षा होगी। मौसम विज्ञानी का कहना है कि इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। पछिया हवा चलेगी वहीं, शुक्रवार का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 12 से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से पछिया हवा चल सकती है। भागलपुर में आज बारिश की संभावना वहीं, भागलपुर के मौसम की बात करें तो आज शुक्रवार को जिले में वर्षा होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज आसमान में अधिकांशत: बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वी उत्तरी हवा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।

Edited By: Roma Ragini