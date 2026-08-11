Bihar Ka Mausam: स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर बिहार में बारिश के आसार, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मौसम में अचानक बदलाव के कारण मंगलवार को दिनभर तेज धूप और उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से निकली चिलचिलाती धूप के कारण गर्मी बढ़ गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं मौसम विज्ञान विभाग ने अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार 15 और 16 अगस्त को मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है।