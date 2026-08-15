उत्तर बिहार में 19 अगस्त तक बदलेगा मौसम, भारी बारिश और कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट
Bihar Weather Forecast: उत्तर बिहार में 15 से 19 अगस्त के दौरान मौसम में बदलाव के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। North Bihar Rain Alert: जिला समेत पूरे उत्तर बिहार में 15 से 19 अगस्त के दौरान मौसम का मिजाज बदला रहेगा।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वरीय वैज्ञानिक सह नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है।
हल्की से भारी वर्षा
मौसम विभाग के अनुसार सीवान जिले के कुछ स्थानों पर 15 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और दरभंगा समेत अन्य जिलों में 15 से 18 अगस्त के आसपास एक से दो दिन गरज के साथ वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में अधिकांश समय आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे या आसमान प्रायः साफ रहेगा।
मौसम वेधशाला के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
आने वाले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है।
हवा और आर्द्रता की स्थिति
पूर्वानुमान अवधि में मुख्य रूप से पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर के समय 50 से 55 प्रतिशत के आसपास दर्ज की जा सकती है।
मौसम में होने वाले इस बदलाव को देखते हुए किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।