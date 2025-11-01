Language
    Bihar University: स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में नोडल विभाग तैयार करेगा एईसी का प्रश्न

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:52 PM (IST)

    Bihar University: बिहार विश्वविद्यालय में, स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए एईसी का प्रश्न पत्र अब नोडल विभाग तैयार करेगा। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और छात्रों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा से पहले एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स (एइसी) का प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए नोडल विभाग तय हो जाएगा।

    इससे यह जानकारी मिलेगी कि एइसी के तहत पढ़ाए जा रहे विभिन्न कोर्स के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने, पढ़ाने, इंटरनल परीक्षा के साथ-साथ कापियों का मूल्यांकन कराने के लिए जिम्मेदारी तय होगी।

    स्नातक के तीन सत्रों में नामांकन होने के बाद यह कदम विश्वविद्यालय की ओर से उठाया गया है। सत्र 2023 - 27 के तहत स्नातक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा बगैर नोडल विभाग तय हुए ही हुई।

    इसी तरह सत्र 2024 - 28 के तहत फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा भी इसी पैटर्न पर हुई। अब सत्र 2025 - 29 में नामांकित फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा से पहले यह तय हो जाएगा।

    इसका लाभ अब आने वाले सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं में कालेजों और छात्र-छात्राओं को होगा। पहले छात्र बगैर पढ़ाई ही एइसी की परीक्षा देते थे। किसी कालेज में एइसी का एक कोर्स हिंदी विभाग में तो दूसरे कालेज में मनोविज्ञान या दर्शनशास्त्र तो कहीं - कहीं इतिहास विभाग में पढ़ाया जाता था।

    विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा बोर्ड की बैठक में एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स के लिए नोडल विभाग तय किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एइसी के पांच विषयों का पाठ्यक्रम पिछले दिनों तैयार किया गया है।

    सत्र को नियमति करने के लिए बनेगा एक्शन प्लान

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी के सत्र को नियमित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार होगा। इसमें पीजी और स्नातक की सभी परीक्षाओं का आयोजन समय पर और इसका परिणाम भी समय पर जारी करने की योजना बनेगी।

    इसको लेकर विश्वविद्यालय की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। स्नातक फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर के आखिरी में शुरू हो सकती है। वहीं पीजी सत्र 2024 - 26 के विभिन्न सेमेस्टरों की लंबित परीक्षा शीघ्र कराकर परिणाम जारी किए जाने की योजना है।

    वहीं पार्ट थर्ड का रिजल्ट घोषित किए जाने की संभावित तिथि और उस आधार पर पीजी में नए सत्र में नामांकन समेत अन्य तैयारियों को लेकर भी विचार किया जा रहा है। वोकेशनल, बीएड और ला की परीक्षा भी समय पर होगी। छात्र-छात्राओं को डिग्री,अंकपत्र, रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य दस्तावेज समय पर उपलब्ध हो इसकी भी मानिटरिंग होगी।