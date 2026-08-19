Bihar Railway Update : अब लंबे सफर में भूख की टेंशन खत्म, 32 ट्रेनों में मिलेगी मिनी पेंट्री की सुविधा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। लंबे सफर में भूख लगने पर खाने-पीने के लिए स्टेशन का इंतजार करने या घर से खाना लेकर चलने की मजबूरी जल्द दूर होगी।

पेंट्रीकार की सुविधा नहीं होने वाली ट्रेनों में अब यात्रियों को सफर के दौरान ही भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। समस्तीपुर रेल मंडल होकर गुजरने वाली 32 प्रमुख ट्रेनों में मिनी पेंट्री की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इससे खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

जनसेवा एक्सप्रेस में भी सुविधा मिनी पेंट्री की सुविधा वाली ट्रेनों में 13419/13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस भी शामिल है। मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेलखंड पर बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन में पेंट्री की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को भोजन और नाश्ते के लिए स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। मिनी पेंट्री शुरू होने के बाद ट्रेन में ही खाने-पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। जयनगर व मिथिलांचल एक्सप्रेस भी शामिल रेल मंडल के तहत चलने वाली अन्य प्रमुख ट्रेनों को भी इस सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इनमें जयनगर और मिथिलांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर खानपान सुविधा उपलब्ध कराना है।