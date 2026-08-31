Bihar News : एसी कोच में आधी रात गूंजा ‘सावधान! सावधान!’, धुएं की चेतावनी से यात्रियों में हड़कंप
बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस के एसी कोच में बादशाह नगर के पास सिगरेट के धुएं से स्मोक डिटेक्टर बज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बरौनी से नई दिल्ली जा रही 02563 क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस में आधी रात उस समय यात्रियों में अफरातफरी मच गई, जब बादशाह नगर के समीप अचानक एसी कोच में इमरजेंसी अलार्म गूंजने लगा।
लाउडस्पीकर से बार-बार ‘सावधान! सावधान!’ और कोच में धुआं होने की आटोमेटेड चेतावनी जारी हुई। गहरी नींद में सो रहे यात्री घबराकर अपनी-अपनी बर्थ पर बैठ गए, कुछ नीचे उतर आए।
अचानक बज उठे अलर्ट से मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार से दिल्ली जा रहे यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर बेचैनी बढ़ गई। इसी बीच यात्री सौरभ तिवारी ने तत्काल रेल मंत्रालय और रेल मदद को टैग कर इंटरनेट मीडिया एक्स पर इसकी सूचना दी।
मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टाफ और कोच अटेंडेंट सक्रिय हुए और संबंधित कोच की जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि किसी यात्री के सिगरेट पीने से कोच में लगे संवेदनशील स्मोक डिटेक्टर सक्रिय होकर बज उठा।
धुएं को डिटेक्ट करते ही सिस्टम ने स्वत: आपात चेतावनी जारी कर दी। रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति की जांच कर यात्रियों को वास्तविक कारण की जानकारी दी। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।
- सिगरेट के धुएं से बज उठा स्मोक डिटेक्टर, जांच के बाद यात्रियों ने ली राहत की सांस
- सो रहे कुछ यात्री घबड़ाकर बर्थ पर बैठ गए तो कुछ नीचे उतर गए
- घटना ने यह भी साफ कर दिया कि एसी कोच में लगे स्मोक डिटेक्टर की स्थिति अगर सही रही तो धुएं की मामूली मौजूदगी पर भी सक्रिय हो सकता