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    सिमुलतला आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 18 अगस्त तक मिलेगा मौका

    By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:09 PM (IST)

    Bihar School Examination Board:सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में कक्षा 6 (सत्र 2027-28) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम ति ...और पढ़ें

    अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। फाइल फोटो

    अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। फाइल फोटो

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    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Simultala Awasiya Vidyalaya Admission: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने जमुई स्थित प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 (सत्र 2027-28) में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

    कुल सीटों की संख्या 

    इस सत्र में नामांकन के लिए कुल 120 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें 60 सीटें बालकों (छात्र) के लिए और 60 सीटें बालिकाओं (छात्राएं) के लिए आरक्षित हैं। राज्य भर के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं आधिकारिक पोर्टल biharsimultala.com पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

    दो चरणों में परीक्षा

    नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। अभ्यर्थियों को पहले प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा।

    निगेटिव मार्किंग नहीं

    प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। अभ्यर्थी बिना किसी अंक कटने के डर के सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।

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    कक्षा 5 आधारित सिलेबस

    परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) बिहार बोर्ड के कक्षा 5वीं के स्तर पर आधारित होगा। इसमें प्राथमिक स्तर के गणित, भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। विस्तृत जानकारी और नोटिफिकेशन के लिए बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी है।

    Bihar School Examination Board