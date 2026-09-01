पताही एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर चाक-चौबंद होगा मुजफ्फरपुर, दो हेलीपैड और दर्जनों विभागों के स्टाल
मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए अधिकारियों की तैनाती की ...और पढ़ें
HighLights
मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित आगमन को लेकर अधिकारियों की तैनाती।
कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात व दो हेलीपैड की व्यवस्था।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पताही हवाई अड्डे के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी तेज हो गई है। पदाधिकारियों की निगरानी में कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जाएगी।
डीएम कुमार गौरव ने इसके लिए नोडल, सहायक व वरीय पदाधिकारियों की तैनाती कर दी है। उप विकास आयुक्त को तैयारी संबंधित कार्यों की सतत निगरानी व पर्यवेक्षण करते हुए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देने की जवाबदेही सौंपी गई है।
बताया गया कि पताही हवाई अड्डा के शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन का संभावित कार्यक्रम है। इसे लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है।
हवाई अड्डा परिसर व आसपास सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। दो हेलीपैड का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा जीविका, कृषि, एमआइटी, उद्योग, जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, वीबी जी राम जी व पंचायती राज विभाग समेत अन्य विभागों की ओर से स्टाल लगाए जाएंगे।
इसके लिए स्थल चयन की प्रक्रिया अभी से पूर्ण करने को कहा है। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने इसे लेकर सभी संबंधित विभागाओं को योजनाओं का शिलापट्ट तैयार कराने को कहा है।
यातायात व्यवस्था रखी जाएगी दुरुस्त
पताही हवाई अड्डा के पास कार्यक्रम के दिन वाहनों की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ रखने का निर्देश दिया गया है।
स्टाल लगाने समेत अन्य कार्यों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पदाधिकारी से समन्वय बना कार्य करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर सरकारी योजनाओं से संबंधित बैनर-पोस्टर भी लगाने का निर्देश दिया है।
अभी तारीख की अधिकृत तौर पर नहीं हुई घोषणा :
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में भी शिलान्यास को लेकर अधिकृत रूप से तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। कहा गया कि इसी महीने यह संभावित है। इसलिए अभी से सभी आवश्यक तैयारी करने को कहा गया है।
- मुजफ्फरपुर में पदाधिकारियों की निगरानी में पताही हवाई अड्डा के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी
- मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर नोडल, सहायक और वरीय पदाधिकारियों की तैनाती
- कार्यक्रम स्थल पर चाक-चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, विभिन्न विभागों के लगाए जाएंगे स्टाल