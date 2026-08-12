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    मुजफ्फरपुर में एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू, पारू में 700 एकड़ के लिए अधिसूचना

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:20 PM (IST)

    Paru Land Acquisition Notification: मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह परियोजना क ...और पढ़ें

    जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से मुआवजा भुगतान समेत अन्य प्रक्रिया की जाएगी। (AI Generated Image)

    जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से मुआवजा भुगतान समेत अन्य प्रक्रिया की जाएगी।  (AI Generated Image)

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    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

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    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Paru Industrial Area Land Acquisition: बिहार में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने की दिशा में विभाग और सरकार के स्तर से काम हो रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के पारू में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

    पारू में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पांच मौजे में भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसे लेकर अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है।

    खर्च होने वाली राशि का प्राक्कलन

    अब जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से मुआवजा भुगतान समेत अन्य प्रक्रिया की जाएगी। अधिग्रहण पर खर्च होने वाली राशि का प्राक्कलन तैयार कर संबंधित विभाग को अधियाचना भेजी जाएगी। राशि का आवंटन होने के बाद मौजावार शिविर लगाकर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।

    जारी अधिसूचना अनुसार, मौजा चांदपुर चिउटाहा में 250 एकड़, चतुरपट्टी में 148 एकड़, हरपुर कपरफोड़ा में 120 एकड़, भोजपट्टी में 95 एकड़ और विशुनपुर सरैया में 85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

    समाहर्ता के स्तर से अधिघोषणा जारी करने के बाद भू-धारियों के नाम, जमीन का खाता, खेसरा संख्या और रकबा का भी विस्तृत ब्योरा जारी किया गया है।

    किसी प्रकार की आपत्ति नहीं

    बताया गया कि प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन के बाद इस योजना को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्वास के लिए प्रभावित परिवारों की संख्या शून्य बताई गई है। इसके लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जा चुका है।

    संस्थान ने परियोजना को लोक प्रयोजनार्थ बताया था और प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था, लेकिन अब तक भूमि अधिग्रहण से परिवार विस्थापित नहीं होने की बात सामने आई है।

    अधिकांश भूमि दो फसला

    जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उसमें अधिकांश भूमि दो फसला है। सभी रैयती भूमि है। गठित कमेटी के द्वारा किस्म, वर्गीकरण और दर निर्धारित किया जा चुका है। अब इसी अनुसार आगे भुगतान की प्रक्रिया होगी।

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    विदित हो कि यह मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन पटना-बेतिया फोरलेन के समीप स्थित है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को उत्तर बिहार के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है।

    मुजफ्फरपुर का पारू औद्योगिक क्षेत्र का विकास उत्तर बिहार विशेषकर मुजफ्फरपुर के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है। कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों (Food Processing), प्लग एंड प्ले (Plug and Play) शेड, टेक्सटाइल (कपड़ा) और लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) की स्थापना के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।

    बेला औद्योगिक क्षेत्र के बाद पारू एक नए औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा, जिससे मुजफ्फरपुर में निवेश की अपार संभावनाएं बनेंगी।

    पारू और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सब्जी, मक्का, आम, लीची और खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने से किसानों को उनके उत्पाद का उचित और बेहतर मूल्य मिलेगा।

    कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?

    पारू औद्योगिक क्षेत्र के पूर्णतः विकसित होने और विभिन्न विनिर्माण एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के चालू होने पर 10,000 से 15,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।

    इसमें कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के साथ-साथ तकनीकी और प्रबंधन पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे।

    मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के युवाओं को रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत के राज्यों में न जाना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर पर औद्योगिक नेटवर्क खड़ा करना अत्यंत आवश्यक है।

    उत्तर बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। जब तक कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन (Value Addition) नहीं होगा, तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। पारू जैसे औद्योगिक क्षेत्र इस खाई को पाटेंगे।

    मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की उपलब्धता सीमित हो रही है। ऐसे में पारू जैसे नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्र का विकास नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है।