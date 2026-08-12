मुजफ्फरपुर में एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू, पारू में 700 एकड़ के लिए अधिसूचना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Paru Industrial Area Land Acquisition: बिहार में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने की दिशा में विभाग और सरकार के स्तर से काम हो रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के पारू में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

पारू में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पांच मौजे में भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसे लेकर अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। खर्च होने वाली राशि का प्राक्कलन अब जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से मुआवजा भुगतान समेत अन्य प्रक्रिया की जाएगी। अधिग्रहण पर खर्च होने वाली राशि का प्राक्कलन तैयार कर संबंधित विभाग को अधियाचना भेजी जाएगी। राशि का आवंटन होने के बाद मौजावार शिविर लगाकर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।

जारी अधिसूचना अनुसार, मौजा चांदपुर चिउटाहा में 250 एकड़, चतुरपट्टी में 148 एकड़, हरपुर कपरफोड़ा में 120 एकड़, भोजपट्टी में 95 एकड़ और विशुनपुर सरैया में 85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। समाहर्ता के स्तर से अधिघोषणा जारी करने के बाद भू-धारियों के नाम, जमीन का खाता, खेसरा संख्या और रकबा का भी विस्तृत ब्योरा जारी किया गया है। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं बताया गया कि प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन के बाद इस योजना को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्वास के लिए प्रभावित परिवारों की संख्या शून्य बताई गई है। इसके लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जा चुका है।

संस्थान ने परियोजना को लोक प्रयोजनार्थ बताया था और प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था, लेकिन अब तक भूमि अधिग्रहण से परिवार विस्थापित नहीं होने की बात सामने आई है। अधिकांश भूमि दो फसला जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, उसमें अधिकांश भूमि दो फसला है। सभी रैयती भूमि है। गठित कमेटी के द्वारा किस्म, वर्गीकरण और दर निर्धारित किया जा चुका है। अब इसी अनुसार आगे भुगतान की प्रक्रिया होगी।

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विदित हो कि यह मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन पटना-बेतिया फोरलेन के समीप स्थित है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को उत्तर बिहार के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुजफ्फरपुर का पारू औद्योगिक क्षेत्र का विकास उत्तर बिहार विशेषकर मुजफ्फरपुर के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है। कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों (Food Processing), प्लग एंड प्ले (Plug and Play) शेड, टेक्सटाइल (कपड़ा) और लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) की स्थापना के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।