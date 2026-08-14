लड़कियों की फोटो भेज फंसाए जाते ग्राहक, डील होते ही भेजा जाता पार्लर लोकेशन, बिहार में देह व्यापार का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Beauty Parlor Sex Racket: बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्यूटी व मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार के घिनौने खेल से पर्दा हटा है। गुरुवार को शहर के विभिन्न पार्लरों में की गई छापेमारी के बाद पुलिस ने एक पुरुष समेत 12 महिलाओं को पकड़ा है।

उनसे हुई पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि देह व्यापार के लिए काम करने वाले गिरोह में नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने का झांस देकर फंंसाया जाता था।

वाट्सएप पर रेट की जानकारी

यहां तक ग्राहकों को लाने का तरीका भी अलग है। पहले इन लड़कियों की तस्वीर संभावित ग्राहकों के पास भेज जाती थी। इसके बाद ग्राहक ने जिस लड़की की तस्वीर को पसंद की उसकी रेट और लोकेशन की जानकारी संबंधित को वाट्सएप कर दी जाती थी।

बताई जगह पर ग्राहक के पहुंचते ही पहले पेमेंट लेकर फिर ब्यूटी या मसाज पार्लर में भेजा जाता था। पुलिस की विशेष टीम की गिरफ्त में आई लड़कियों ने बताया कि 5000 तक के रेट तय किए जाते थे। इसमें फुल बॉडी मसाज देने की बात ग्राहकों को कही जाती थी।

मुजफ्फरपुर की विशेष पुलिस टीम ने गुरुवार को की गई विशेष छापेमारी के उपरांत उन दो नाबालिगों को देह व्यापार के दलदल से फंसने से पहले ही बचा लिया। शेष के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

इस तरह से सामने आया मामला

मुजफ्फरपुर के विभिन्न ब्यूटी व मसाज पार्लर में जारी इन घिनौने कृत्य के खुलासे की भी रोचक कहानी है। दरअसल पानापुर करियात थाना क्षेत्र की एक नाबालिग कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। उसके स्वजन ने इसकी सूचना पुलिस को देते हुए बरामदगी की गुहार लगाई थी।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़की की पहचान बेंगलुरु की एक युवक से हुई थी। जब वह विगत 12 जुलाई उससे मिलने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात संजय साह उर्फ सूरज साह नामक व्यक्ति से हुई। बेहतर जिंदगी का सपना

उसने नाबालिग को जल्द काम दिलाने और कम मेहनत में बेहतर जिंदगी मिलने का सपना दिखाया। उसके बाद उसे एक ब्यूटी पार्लर में भेज कर देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया था। उसकी तलाश के लिए कायम पुलिस की विशेष टीम ने जैसे मामले से पर्दा हटाना शुरू किया। एक से एक ब्यूटी व मसाज पार्लर चलाने वालों के काले कारनामे सामने आने लगे।

इसके बाद पुलिस की सर्विलांस व तकनीकी टीम ने पहले संजय को टारगेट किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग गया। इसके बाद काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर उस पानापुर वाली नाबालिग को बरामद किया गया।

पुलिस ने जब उसको बरामद करने में सफलता प्राप्त कर ली तो उससे पूछताछ की। यहां से इस अंधेरी दुनिया में चल रहे कारनामों की जानकारी हुई। उसने बताया कि कैसे काम दिलाने का झांसा देकर उसे बंधक बना लिया गया और उसके बाद ग्राहकों के पास भेजा जाने लगा और उसके बदले में मोटी रकम वसूली जाने लगी। दिन में एक या दो नहीं वरन कई बार शारीरिक संबंध बनाने होते थे।

इतना ही नहीं, पीड़िता ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि वह अकेली नहीं है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनका नेटवर्क सक्रिय है। रेलवे स्टेशन के आसपास यह काम कुछ अधिक ही हो रहा है। जब इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने इस नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया।

इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने नयाटोला में कार्रवाई करते हुए कई अन्य ब्यूटी पार्लर में छापेमारी करते हुए एक पुरुष समेत 12 महिलाओं को मुक्त कराया। छापेमारी के दौरान कई मोबाइल व आपत्तिजनक सामान भी पुलिस के हाथ लगे।

पुलिस को देखते ही भागने लगे धंधेबाज

धर्मशाला चौक के कटही पुल रोड में दोपहर को करीब पौने चार बजे पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही धंधेबाज भागने लगे। महिलाएं भी वहां बने पार्लर को छोड़कर भागीं। डीएसपी पश्चिमी-वन सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने धंधेबाजों को दबोच लिया। इस बीच एक कठघरे से कई धंधेबाज रेलवे लाइन की ओर भाग निकले।





एक धंधेबाज खुद को पुलिस का मुखबिर बता बचने का प्रयास किया। यहां से सभी धंधेबाजों को पकड़ कर नगर थाना लाया गया। माना जा रहा है कि कटही पुल रोड में कई दुकानदार की मिलीभगत रहती है। पुलिस के आने की सूचना वह दे देते हैं। इसकी भी जांच चल रही है।

पुलिस की मिलीभगत का आरोप

ब्यूटी पार्लर व मसाज पार्लरों की आर में देह व्यापार के धंधे की सूचना पर कोई पहली बार छापेमारी नहीं है। इसके पहले भी नगर व अन्य थाना क्षेत्रों में छापेमारी की जा चुकी है। कुछ दिनों तक यह धंधा बंद रहता है।





लेकिन मामला ठंडा होते ही मसाज व ब्यूटी पार्लरों में देह व्यापार का धंधा शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से ही यह धंधा चलता रहा है। वरीय अधिकारियों की नजर पड़ी तो छापेमारी होती है। लेकिन सेटिंग होते ही सब चालू हो जाता है।

दार्जिलिंग व सिल्लीगुड़ी की लड़कियां

पूर्व में हुई छापेमारी के बाद जांच में पता चला था कि ब्यूटी व मसाज पार्लरों में काम करने के लिए दार्जिलिंग व सिल्लीगुड़ी की ज्यादातर लड़कियों को लाया जाता है। इसके अलावा स्थानीय युवतियों को भी इसमें शामिल किया जाता है।



