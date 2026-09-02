मुजफ्फरपुर का नारायणपुर अनंत स्टेशन बनेगा उत्तर बिहार का नया वर्ल्ड क्लास रेल टर्मिनल

गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को समस्तीपुर रेल मंडल में शामिल हुए एक वर्ष पूरा होने पर जिला को एक बड़ी उपलब्धि मिलने की उम्मीद जगी है।

मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के बीच अब नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास टर्मिनल के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू हो गई है।

सोमवार देर रात नारायणपुर अनंत स्टेशन पर औचक निरीक्षण में पहुंचे समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने संभावनाओं को तलाशा।

सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों की मौजूदगी व माल परिवहन की क्षमता देखते हुए देश के विभिन्न कोने तक यहां से फ्रेट का आना-जाना लगा रहता है। इसको लेकर इस एरिया को बड़े टर्मिनल के रूप में विकसित करने पर विमर्श हुआ।

डीआरएम निजी वाहन से टीआइ, प्रोटोकाल आफिसर के साथ नारायणपुर अनंत पहुंचे थे। स्टेशन से काफी दूर वाहन खड़ा कराया और वहां से पैदल ही स्टेशन पहुंचे। इस दौरान पूरी रात टर्मिल पर मंथन हुआ। रात में ही रेलकर्मियों के कामकाज, यात्री सुविधाओं व स्टेशन परिसर की स्थिति की समीक्षा की। स्टेशन व आसपास के क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान यहां मौजूद सैकड़ों औद्योगिक गतिविधियों की जानकारी मिली।

इसके बाद नारायणपुर अनंत को भविष्य के बड़े टर्मिनल के रूप में विकसित करने की संभावना बन गई। डीआरएम ने उद्यमियों से अपील की कि वे सुझाव दें कि नारायणपुर अनंत को वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाने के लिए किस तरह की यात्री व औद्योगिक सुविधाएं जरूरी हैं। इनके आधार पर भविष्य की योजना बनाई जाएगी।

मुजफ्फरपुर जंक्शन का घटेगा दबाव, उद्योगों को भी मिलेगा फायदा नारायणपुर अनंत के टर्मिनल के रूप में विकसित होने से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेनों व यात्रियों का दबाव कम हो जाएगा। उत्तर बिहार के यात्रियों को जंक्शन पहुंचने की मजबूरी भी नहीं होगी।

मुजफ्फरपुर से अभी करीब 80 यात्री और 70 माल गाड़ी का परिचालन होता है। एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आसपास के स्टेशन पर नहीं होने से प्लेटफार्म पर दबाव रहता है। इस कारण ट्रेनें आउटर पर रुकी रहती हैं। नारायणपुर टर्मिनल के निर्माण से दबाव कम हो जाएगा। शहर के दक्षिणी भाग एवं बाहरी इलाके के यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा होगी। उन्हें जाम के बीच शहर से गुजरते स्टेशन नहीं जाना होगा। एनएच से नारायणपुर के नजदीक होने से आसपास के शहर के यात्री भी दूर की ट्रेन पकड़ने यहां आ सकते हैं। यही नहीं आसपास की सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों को माल ढुलाई व परिवहन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बेला औद्योगिक क्षेत्र से नजदीक होने से यहां उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस कारण ही पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल व दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल की तर्ज पर ट्रेनों को शुरू करने की संभावना है। डीआरएम का कहना है इन दोनों टर्मिनल से भी अधिक खूबसूरत नारायणपुर अनंत को बनाया जाएगा।