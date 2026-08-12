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    मुजफ्फरपुर के गायघाट में बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, विधायक और सीओ को झेलना पड़ा आक्रोश

    By Santosh Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:46 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के गायघाट में बाढ़ पीड़ितों ने विधायक कोमल सिंह के सामने राहत न मिलने और बदहाली पर अपना गुस्सा जाहिर किया। विधायक ने तत्काल जिलाधिकारी से ब ...और पढ़ें

    गायघाट में ग्रामीणों से बातचीत करतीं विधायक कोमल ​सिंह l फोटो- जागरण

    गायघाट में ग्रामीणों से बातचीत करतीं विधायक कोमल ​सिंह l फोटो- जागरण 

    HighLights

    1. विधायक कोमल सिंह को गायघाट में बाढ़ पीड़ितों के गुस्से का सामना।

    2. पीड़ितों ने राहत सामग्री न मिलने और बदहाली की शिकायत की।

    3. विधायक ने डीएम से सामुदायिक रसोई व सड़क मरम्मत का अनुरोध किया।

    संवाद सहयोगी, गायघाट (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur Gayghat Flood: मुजफ्फरपुर के गायघाट में बुधवार को बाढ़ का जायजा लेने पहुंचीं विधायक कोमल सिंह को बाढ़ पीड़ितों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।

    कांटा कालेज पहुंचीं विधायक के सामने कांटा पिरौंछा दक्षिणी पंचायत के नाजिरपुर वार्ड-तीन की महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताई। महिलाओं ने कहा कि पिछले सात दिनों से घरों में पानी है और वे सड़क पर पालीथिन तानकर रहने को मजबूर हैं।

    चूड़ा सत्तू से भर रहे पेट

    एक महिला ने विधायक से कहा कि घर में कमर तक पानी है और चापाकल भी डूब गया है। पीने के पानी की समस्या है और करीब 20 परिवार सड़क पर पालीथिन तानकर सो रहे हैं।

    महिला ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से चूड़ा-सत्तू खाकर पेट भर रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। एक अन्य महिला ने बताया कि पशुओं के लिए चारा नहीं है और बच्चे भूखे हैं।

    ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अब तक एक पैकेट राहत सामग्री नहीं मिली है। उनका कहना था कि राहत सामग्री कागज पर ही बांटी जा रही है।

    बाढ़ पीड़ितों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि मौके पर पहुंचीं अंचलाधिकारी पुष्प राज को भी लोगों ने घेर लिया। ग्रामीणों ने राहत वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया। इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा पंचायत के मुखिया के विरुद्ध भी फूटा और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई।

    ग्रामीणों का आक्रोश देखकर विधायक कोमल सिंह ने तत्काल जिलाधिकारी को फोन किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू कराने का अनुरोध किया। विधायक ने अंचलाधिकारी को टूटी सड़कों पर फिलहाल ईंट-पत्थर और मलबा डालकर रास्ता खोलने का निर्देश दिया।

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    मलाही में पहुंचा मलबा

    विधायक के निर्देश के बाद मलाही के पास ईंट और मलबा पहुंचाया गया। ग्रामीणों को आवागमन में राहत देने के लिए टूटी सड़क को अस्थायी रूप से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर खंड प्रमुख श्रवण कुमार सिंह, पंसस रीना देवी, संजय कुमार और मुखिया प्रतिनिधि संतोष मंडल समेत सैकड़ों बाढ़ पीड़ित मौजूद रहे।