मुजफ्फरपुर में नकली सिगरेट के धंधे का पर्दाफाश, 3 लाख से अधिक की सिगरेट जब्त

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । चर्चित ब्रांड से मिलते जुलते नाम का उपयोग कर नकली सिगरेट बेचने के अवैध कारोबार का नगर थाने की पुलिस ने रविवार को पर्दाफाश किया है। वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने धर्मशाला चौक स्थित होलसेल दुकान पर छापेमारी की।

इस दौरान 2145 सिगरेट का पैकेट (करीब 21 हजार स्टिक्स) जब्त किया गया। पैकेट पर चर्चित ब्रांड से मिलता जुलता न सिर्फ नाम का उपयोग किया गया है बल्कि पैकेट की डिजाइन और रंग पर एक सामान है। पुलिस ने आरोपित दुकानदार अजय कुमार को हिरासत में ले लिया है। इसकी कीमत तीन लाख से रुपये से अधिक बताई गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसने यह नकली माल अहियापुर के जीरोमाइल के एक युवक से लिया था।

कंपनी के टेरीटेरी प्रबंधन जगमीत सिंह रंधावा ने बताया कि नकली सिगरेट वीएसटी इंडस्ट्रीज के चर्चित ब्रांड के नाम पर तैयार कर बाजार में खपाई जा रही थी। आरोपितों की ओर से इससे मिलते-जुलते नाम और गलत स्पेलिंग वाली पैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था।

नकली उत्पादों की बिक्री से कंपनी को राजस्व में करीब 50 प्रतिशत तक नुकसान हो रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि हिरासत में लिया गया कारोबारी पहले कंपनी का थोक डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका है। आरोप है कि वह असली सिगरेट की आड़ में नकली उत्पादों की आपूर्ति मुजफ्फरपुर समेत आसपास के कई जिलों में कर रहा था।

कंपनी की ओर से बताया गया कि इस सिंडिकेट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इससे पहले पूर्णिया जिले में भी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कराई गई थी। वहां से करीब 40 हजार से अधिक नकली सिगरेट जब्त की गई थी। टेरीटेरी प्रबंधन ने आरोपित दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए थाना में आवेदन दिया है।