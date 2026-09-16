उत्तर बिहार उद्यमी संघ में टूट, पूर्व महासचिव ने बैठक कर की चुनाव की घोषणा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार उद्यमी संघ में चुनाव को लेकर विवाद सामने आया है। संघ के पूर्व महासचिव विक्रम कुमार विक्की ने उद्यमियों की बैठक बुलाकर नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है।

उन्होंने एक सितंबर को हुई आमसभा के बाद कराए गए चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। बैठक में संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष अवनीश किशोर व कोषाध्यक्ष सुरेश खैतान समेत कई उद्यमी शामिल हुए।

बैठक में बेला औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई। उद्यमियों ने सुविधा शुल्क के नाम पर टैक्स देने के बाद भी अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिलने पर नाराजगी जताई।

संचालन चुन्नू ने किया। पूर्व अध्यक्ष नीलकमल ने नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर चर्चा की। वरीय उद्यमी संजीव राय ने चुनाव समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा की। बताया कि मो.कासिम, सुजीत कुमार व राजीव जायसवाल चुनाव कराएंगे।

संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष अवनीश किशोर ने भी नए सिरे से चुनाव कराने की बात कही। विक्रम कुमार विक्की ने कहा संघ सोसायटी एक्ट के तहत निबंधित है। उसके अनुसार बैठक व चुनाव होगा। जिलाधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई है।

बैठक को अध्यक्ष ने बताया अनधिकृत इधर उत्तरी बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने पूर्व महासचिव की ओर से बुलाई गई बैठक को अनधिकृत बताया। कहा कि एक सितंबर को तत्कालीन महासचिव विक्रम कुमार विक्की ने ही आमसभा बुलाई थी।