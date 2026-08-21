मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन और रिंग रोड परियोजना को मिली गति, NHAI ने मांगा NOC

बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Barauni Four Lane: बहुप्रतीक्षित मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन और मधौल से बखरी तक 17 किलोमीटर लंबे रिंग रोड निर्माण की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस संयुक्त प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की अनुशंसा भेजी है।

राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद इस विस्तृत प्रस्ताव को अंतिम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जाएगा।

5000 करोड़ का बजट

पहले केवल मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन का निर्माण होना था, लेकिन बाद में शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इसमें 17 किलोमीटर लंबा रिंग रोड भी जोड़ दिया गया।

इन दोनों प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 5000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसका डीपीआर पूरी तरह तैयार कर लिया गया है।

इसमें फोरलेन सड़क निर्माण पर करीब 3200 करोड़ और रिंग रोड परियोजना पर लगभग 1800 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

आरओबी बनाएगी राज्य सरकार

इस पूरी परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद रामदयालु रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

पूर्व में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने इसके लिए निविदा जारी की थी, जिसे कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था। अब एनएचएआई की मंजूरी के बाद पुल निर्माण निगम नए सिरे से आरओबी निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेगा।

रामदयालु पर घटेगा ट्रैफिक रिंग रोड का निर्माण पूरा होने के बाद रामदयालु चौक और शहर के आंतरिक मार्गों पर वाहनों का भारी दबाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मोतिहारी की तरफ से आने वाले वाहन सादतपुर बाईपास से सीधे मधौल फोरलेन पर पहुंचकर हाजीपुर की ओर आसानी से निकल सकेंगे।