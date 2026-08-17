बिहार के किसान बनेंगे स्मार्ट, सीखेंगे उन्नत खेती के गुर, उत्कृष्ट कृषि स्थलों पर कराया जाएगा भ्रमण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Farmers Exposure Visit: जिले में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य करने वाले प्रमुख स्थलों का चयन किया जाएगा। इन चयनित स्थलों पर किसानों को विशेष एक्सपोजर विजिट के तहत भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे आधुनिक और नवाचार आधारित खेती के गुर सीख सकें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है।

बामेती ने मांगा ब्योरा बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में दो से तीन उत्कृष्ट स्थलों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है। चयन प्रक्रिया में उन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां सफल कृषि मॉडल और उन्नत तकनीक का प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ही उत्कृष्ट कृषक समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और प्रसंस्करण इकाइयों को भी सूची में शामिल किया जाएगा।

स्थलों का भौतिक सत्यापन बामेती ने चयनित स्थलों की वर्तमान स्थिति और आवागमन की सुविधाओं का पूरा विवरण मांगा है। अधिकारियों को संपर्क व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, गूगल मैप लोकेशन तथा स्थल के फोटो और वीडियो उपलब्ध कराने होंगे। इन सभी रिपोर्टों के आधार पर चयनित स्थलों का जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा।