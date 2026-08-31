अब चंदवारा पुल पर आवागमन, तीन किमी सड़क बनते ही दरभंगा एनएच से जुड़ जाएगा पूर्वी मुजफ्फरपुर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर के पूर्वी हिस्से के लोगों के लिए चंदवारा पुल से सफर अब आसान होने लगा है। पुल के एप्रोच पथ पर मिट्टी भरने और कंक्रीट डालने का काम पूरा होने के बाद आवागमन शुरू हो गया है।

फिलहाल साइकिल, बाइक और कुछ चारपहिया वाहन पुल से गुजर रहे हैं। अब बरसात खत्म होने का इंतजार है। इसके बाद एप्रोच पथ पर बिटुमिनस बिछाकर सड़क को अंतिम रूप दिया जाएगा। फेज दो का तीन किलोमीटर लंबा एप्रोच पथ बनने के बाद पूर्वी मुजफ्फरपुर सीधे दरभंगा एनएच से जुड़ जाएगा।

एप्रोच पथ पर शुरू हुआ आवागमन चंदवारा पुल के एप्रोच पथ के लिए मिट्टी भरने और कंक्रीट डालने का काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ पुल पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। प्रतिदिन साइकिल, बाइक और कुछ चारपहिया वाहन इस रास्ते से गुजर रहे हैं। इससे आसपास के लोगों को आवागमन में राहत मिली है।

बारिश के बाद बिछेगा बिटुमिनस पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता ने बताया कि एप्रोच पथ का काम प्रथम फेज में अंतिम चरण में है। मिट्टी और कंक्रीट का काम पूरा हो गया है। बारिश के कारण बिटुमिनस बिछाने का काम फिलहाल रोका गया है। बरसात समाप्त होते ही इसे शुरू करा दिया जाएगा।

तीन किमी सड़क से बदलेगी कनेक्टिविटी फेज दो के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक करीब तीन किलोमीटर लंबा एप्रोच पथ बनाया जाना है। सड़क बनने के बाद पूर्वी मुजफ्फरपुर की कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से हो जाएगी। इससे दरभंगा और सीतामढ़ी जाने वाले लोगों को शहर या जीरोमाइल होकर जाने की जरूरत कम होगी।

जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी फेज दो के काम में भूमि अधिग्रहण भी शामिल है। इसी कारण परियोजना में देरी हो रही है। विभाग जिला भू-अर्जन कार्यालय के संपर्क में है। मुआवजा भुगतान के लिए करीब 20 करोड़ रुपये जिला भू-अर्जन कार्यालय को दिए जा चुके हैं। जमीन अधिग्रहण पर करीब 57 करोड़ रुपये खर्च होने का प्राक्कलन है।

120 करोड़ की है परियोजना फेज दो की पूरी परियोजना पर करीब 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें अमर बलिदानी खुदीराम बोस स्मारक स्थल के जीर्णोद्धार का काम भी शामिल है। पुल निर्माण निगम ने स्मारक स्थल के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है।