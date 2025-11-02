बिहार में 'लूट-लाठी' की सरकार, हर सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए रेट तय... सुप्रिया श्रीनेत का NDA सरकार पर तंज
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार की एनडीए सरकार को 'लूट-लाठी' की सरकार बताते हुए नौकरियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हर सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए रेट तय है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्होंने सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बिहार में हत्या, लूट, पेपर लीक, लाठीचार्ज की सरकार है। बिहार चीनी का कटोरा था, लेकिन आज बिहार में चीनी का उत्पादन ठप है।
सरकारी नौकरी, रोजगार के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेट खुले हुए है। उन्होंने ये बातें शनिवार को तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहीं।
कहा कि सरकार अपने 20 साल के कुशासन से डर हुई है। नीतीश व मोदी को हार का डर सता रहा है। नीति आयोग के अनुसार बिहार की प्रतिव्यक्ति औसत आय देश में सबसे कम है।
एक तरफ गृहमंत्री कहते हैं कि बिहार में उद्योग के जमीन नहीं और अपने व्यवसायी मित्रों को औने-पौने दाम पर जमीन दे रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा बिहार में रोजगार, महिला सशक्तीकरण, दलित शोषित-वंचित की बात करने वाली सरकार चाहिए।
महागठबंधन की सरकार बनी तो हम हर परिवार को सरकारी नौकरी, पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर, माई-बहन योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देंगे। मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, एआइसीसी जिला पर्यवेक्षक दिनेश गुर्जर, जिला प्रवक्ता समीर कुमार आदि थे।
