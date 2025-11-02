बिहार में 'लूट-लाठी' की सरकार, हर सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए रेट तय... सुप्रिया श्रीनेत का NDA सरकार पर तंज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बिहार में हत्या, लूट, पेपर लीक, लाठीचार्ज की सरकार है। बिहार चीनी का कटोरा था, लेकिन आज बिहार में चीनी का उत्पादन ठप है।

सरकारी नौकरी, रोजगार के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेट खुले हुए है। उन्होंने ये बातें शनिवार को तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहीं।

कहा कि सरकार अपने 20 साल के कुशासन से डर हुई है। नीतीश व मोदी को हार का डर सता रहा है। नीति आयोग के अनुसार बिहार की प्रतिव्यक्ति औसत आय देश में सबसे कम है।

एक तरफ गृहमंत्री कहते हैं कि बिहार में उद्योग के जमीन नहीं और अपने व्यवसायी मित्रों को औने-पौने दाम पर जमीन दे रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा बिहार में रोजगार, महिला सशक्तीकरण, दलित शोषित-वंचित की बात करने वाली सरकार चाहिए।