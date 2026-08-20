मुजफ्फरपुर का टॉप 10 वांछित बदमाश राजेश भगत पटना से गिरफ्तार, दिल्ली भागने की थी तैयारी

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Top 10 Criminal: बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के वांछित टॉप-10 बदमाश राजेश भगत को पटना से गिरफ्तार किया है।

वह करीब नौ साल पूर्व हुए लूटपाट के मामले में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने उसे पटना रेलवे स्टेशन के समीप से पकड़ा।

दिल्ली भागने की तैयारी

बताया गया कि राजेश भगत दिल्ली भागने की फिराक में था। इसी दौरान एसटीएफ की टीम ने पटना रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है।

राजेश भगत मूल रूप से सनाथी, थाना बोचहां, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। कुढ़नी थाना में वर्ष 2017 में दर्ज लूटपाट के मामले में वह वांछित था। लंबे समय से फरार रहने के कारण उसे मुजफ्फरपुर जिले के टॉप-10 वांछित बदमाशों की सूची में शामिल किया गया था।