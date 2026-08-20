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बिहार STET में निगेटिव मार्किंग नहीं, 150 अंक की परीक्षा, फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

By Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 05:55 AM (IST)

Bihar STET Application Form: बिहार एसटीईटी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थी सभी प्रश्न हल कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आजीवन वैधता वाला प्रमाण पत्र मिलेगा।

इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। फाइल फोटो

इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। फाइल फोटो

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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar STET Application Form: बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है।

परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे अभ्यर्थी बिना किसी संकोच के सभी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। कुल 150 अंकों की इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया शुरू

पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। माध्यमिक स्तर के लिए पेपर-1 और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए पेपर-2 का निर्धारण किया गया है।

संबंधित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के अनुसार दोनों में से किसी एक या दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सीबीटी मोड में परीक्षा

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की बाध्यता नहीं होने से अभ्यर्थियों को अपना स्कोर बेहतर करने का पूरा अवसर मिलेगा।

परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एसटीईटी पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता आजीवन (लाइफटाइम) रहेगी।

वर्गवार उत्तीर्णता अंक

विभाग ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के अनुसार न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत उत्तीर्णता अंक निर्धारित किए गए हैं।

क्यों जरूरी है एसटीईटी?

बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य अहर्ता है। राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती (BPSC TRE) में कक्षा 9 से 10 (माध्यमिक) के लिए पेपर-1 और कक्षा 11 से 12 (उच्च माध्यमिक) के लिए पेपर-2 का पात्रता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

इसके बिना कोई भी अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

आजीवन वैधता का लाभ

एसटीईटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को जो प्रमाणपत्र मिलता है, उसकी वैधता अब लाइफटाइम (आजीवन) कर दी गई है। इसका मतलब है कि एक बार परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी को दोबारा पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। वह भविष्य में आने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीधे शामिल होने का पात्र बन जाता है।

करियर में बेहतर अवसर

एसटीईटी पास करने के बाद अभ्यर्थियों के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ-साथ कई निजी व सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों में भी शिक्षण के द्वार खुल जाते हैं। शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने और गुणवत्तापूर्ण अध्यापन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे न्यूनतम अनिवार्य मानक बना दिया है। यह परीक्षा विषय विशेषज्ञता और शिक्षण अभिरुचि दोनों का सटीक मूल्यांकन करती है।