बिहार में अब 15 सितंबर तक भरा जाएगा STET फॉर्म, बोर्ड ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar STET Application Form: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

अब सभी इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 15 सितंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकेंगे। इससे पहले समिति की ओर से आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी।

छात्र हित में बड़ा फैसला

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा की है। समिति को विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज के अभाव में समय पर फॉर्म नहीं भर पाए हैं।

छात्रों के व्यापक हित और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह अहम राहत देने का फैसला लिया है। दस्तावेजों की कमी से राहत इस फैसले से एसटीईटी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों, विशेष रूप से बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के बीएड उत्तीर्ण छात्रों को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से समय पर अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र न मिल पाने से अभ्यर्थी काफी परेशान थे। आवेदन की तिथि आगे बढ़ जाने से अब छात्रों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज हासिल कर फॉर्म भरने का पर्याप्त मौका मिल जाएगा।

विवि परिसर में जुटी भीड़ इधर, शनिवार को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में अंक पत्र प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं की भारी भीड़ जुटी रही। जरूरी कागजात हासिल करने के लिए दूरदराज से पहुंचे अभ्यर्थियों को घंटों कतार में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा।