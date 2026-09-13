मुजफ्फरपुर सनातन महाकुंभ में पुरोहितों के लिए संरक्षण आयोग और पेंशन की मांग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sanatan Mahakumbh Muzaffarpur Bihar: बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर परिसर स्थित सत्संग भवन में रविवार को अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में संत-महंत, आचार्य और पुरोहित जुटे।

पुरोहित समाज की मांगें

कार्यक्रम के दौरान पुरोहित समाज के कल्याण और सनातन धर्म की मजबूती के लिए सरकार के समक्ष पांच मुख्य मांगें रखी गईं। इनमें बिहार में आचार्य-पुरोहित संरक्षण आयोग के गठन की मांग सबसे प्रमुख रही।

मंत्री ने दिया आश्वासन

समारोह में पहुंचे पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि सनातन धर्म को समाज से जोड़ने में ब्राह्मण और पुजारियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने पुरोहितों को मासिक पेंशन समेत सभी जायज मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकारी आर्थिक सहयोग दिलाने की पहल करने की बात कही।

10 हजार पेंशन की मांग

कार्यक्रम के संरक्षक पंडित विनय पाठक ने सरकार से आचार्य-पुरोहितों का सर्वे कराकर उन्हें 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग उठाई।

इसके अलावा संरक्षण आयोग के गठन और पुरोहितों के बच्चों को कक्षा छह से आचार्य तक मुफ्त आवासीय शिक्षा देने की बात कही।

संस्कृत विश्वविद्यालय की शाखा

महाकुंभ के दौरान मुजफ्फरपुर में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की एक शाखा खोलने की मांग भी जोर-शोर से रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत कमलेश झा ने की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत कमलेश झा ने की। इस दौरान कई लोगों को सनातन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।