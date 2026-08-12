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    बिहार के सभी जिलों में खुलेगी आरडब्ल्यूडी प्रयोगशाला, 24 घंटे में मिलेगी निर्माण सामग्री की जांच रिपोर्ट

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:44 PM (GMT+05:30)

    बिहार ग्रामीण कार्य विभाग सभी जिलों में अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा, जिससे निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच 24 घंटे में पूरी हो सकेगी। यह कदम सड़क ...और पढ़ें

    विभाग राज्य के सभी जिलों में अपनी अलग प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है।

    विभाग राज्य के सभी जिलों में अपनी अलग प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है।

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    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar RWD Laboratory: बिहार की ग्रामीण सड़कों और पुलों को टिकाऊ बनाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) ने बड़ा कदम उठाया है।

    अब निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल पटना भेजने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। विभाग राज्य के सभी जिलों में अपनी अलग प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है।

    जगह की तलाश शुरू

    विभाग के मुख्य अभियंता ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट उपयुक्त स्थल चिह्नित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जमीन उपलब्ध न होने की स्थिति में किसी सरकारी भवन या किराए का मकान लेकर प्रयोगशाला तुरंत शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

    चौबीस घंटे में रिपोर्ट

    जिला स्तर पर लैब स्थापित होने से सैंपल पटना भेजने में होने वाले समय की बचत होगी और जांच रिपोर्ट मात्र 24 घंटे के भीतर मिल जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही गिट्टी, मिट्टी, सीमेंट और डामर (अलकतरा) की वैज्ञानिक जांच पूरी कर ली जाएगी।

    भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक

    स्थानीय स्तर पर तुरंत जांच रिपोर्ट मिलने से घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को मौके पर ही पकड़ा जा सकेगा। इससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही विभागीय मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सड़कें तैयार होंगी।

    त्वरित होगा समाधान

    जिला स्तरीय लैब होने से सीधी निगरानी आसान होगी और खराब सड़क निर्माण को लेकर आने वाली आम जनता की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जा सकेगा। मुजफ्फरपुर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार जिले में उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू कर दी गई है।

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