प्रदेश के पालीटेक्निक संस्थानों के एनबीए मूल्यांकन के लिए तीन मेंटर संस्थान नामित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रदेश के इंजीनियरिंग व पालीटेक्निक संस्थानों का राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से मूल्यांकन कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य स्तर पर तीन पालीटेक्निक संस्थानों को मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में नामित किया गया है, जो अन्य राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों को एनबीए एक्रीडिटेशन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे।

निदेशालय स्तर पर जिन तीन संस्थानों को मेंटर इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उनमें नवीन राजकीय पालीटेक्निक पटना-13, संदीप फाउंडेशन श्रीराम पालीटेक्निक मधुबनी और जेम्स पालीटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद शामिल हैं। जिले के दो राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों को संदीप फाउंडेशन श्रीराम पालीटेक्निक मधुबनी से संबद्ध किया गया है।

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद की ओर से तीनों मेंटर संस्थानों के प्राचार्यों को इस संबंध में औपचारिक जानकारी दे दी गई है। बताया गया है कि विभागीय निर्देशानुसार सभी राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों का एनबीए से एक्रीडिटेशन कराया जाना है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले संस्थान स्तर पर एसएआर (सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट) भरना अनिवार्य है।

एसएआर में संस्थान से संबंधित विस्तृत जानकारी, व्याख्याता व समन्वयकों का विवरण, संचालित कोर्स, उपलब्ध शैक्षणिक एवं भौतिक संसाधन, प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण व्यवस्था और शैक्षणिक गतिविधियों का ब्योरा दर्ज किया जाना होता है। पूर्व से एनबीए से मान्यता प्राप्त तीनों संस्थानों को शेष राजकीय पालीटेक्निक कॉलेजों के लिए मेंटर बनाते हुए संबद्ध किया गया है।

निर्देश के अनुसार, मेंटी संस्थानों को 27 जनवरी तक अपने-अपने मेंटर इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भरनी होगी। इस अवधि में मेंटर संस्थान आवश्यक तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। एनबीए मूल्यांकन से कोर्स को मिलता है प्रमाणन एनबीए से मूल्यांकन के बाद न केवल संस्थान बल्कि वहां संचालित होने वाले कोर्स को भी प्रमाणन प्राप्त होता है। इससे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शैक्षणिक ढांचा विकसित करने और छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। एनबीए प्रमाणित संस्थानों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इंडस्ट्री में रोजगार पाने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है।