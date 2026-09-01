बिहार पुलिस की भूमि और भवनों का होगा डिजिटल रिकॉर्ड, रुकेगा अतिक्रमण और विवाद

बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। विवादों से बचने और अतिक्रमण रोकने को लेकर बिहार पुलिस विभाग की भूमि व भवनों का डिजीटल रिकार्ड तैयार किया जाएगा।

पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), पटना के निर्देश पर जिलों में इसकी कवायद शुरू हो गई है। दरअसल, राज्य में पुलिस विभाग के विभिन्न अनुसंधान, परिचालन कार्यों को एकीकृत डिजीटल प्लेटफार्म पर संचालित करने को पीएसएम (पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट) एप को विकसित किया गया है।

इसपर भूमि व भवन से संबंधित सभी रिकार्ड डिजीटली अपडेट किए जाएंगे। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने सभी अंचलाधिकारियों को थाना भवन और भूमि का पूरा ब्योरा भेजकर सत्यापन करने को कहा है। इसके बाद उक्त भूमि का पुलिस विभाग के नाम से दाखिल खारिज करने की भी बात कही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उक्त भूमि पर नहीं हो और अतिक्रमण की समस्या भी नहीं रहे। दरअसल, सरकारी जमीन की अवैध तरीके से बिक्री करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस समेत सभी विभाग अलर्ट हो गए हैं और अपनी भूमि का रिकार्ड तैयार कर विभाग के नाम से दाखिल खारिज करवाने में जुटे हैं।

हालांकि अब तक जिले में पुलिस विभाग की भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। पिछले दिनों लघु सिंचाई विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, एनएचएआइ, कृषि विभाग व डाक विभाग ने अपनी जमीन की खोजबीन शुरू करते हुए दाखिल खारिज प्रक्रिया पूरी कराने में जुट गया है।

पीएसएम एप में भूमि व भवन माड्यूल भी जुड़ा बताया गया कि पीएसएम एप विकसित करने का उद्देश्य थानों की कार्यक्षमता बढ़ाना और अपराध नियंत्रण को मजबूत करना था। अब इसमें भूमि व भवन माड्यूल को भी जोड़ा गया है ताकि सभी थाना भवन व इसके लिए हस्तांतरित भूमि का डिजीटल रिकार्ड अपडेट किया जा सके। वर्तमान में विभिन्न विभागों से ली गई भूमि का दाखिल खारिज भी नहीं कराया गया है।