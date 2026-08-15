'लाइफ एक्सप्रेस डिरेल', मुजफ्फरपुर में पत्नी को ट्रेन में बैठाकर पति फरार, भटकती महिला पहुंची पुलिस के पास

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Crime News: वैवाहिक जिंदगी विश्वास के कच्चे धागे से बंधी होती है। किसी कारणवश यह धागा टूटा या कमजोर हुआ तो सरपट भाग रही यह गाड़ी पटरी से उतरते देर नहीं लगती।

पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिला निवासी एक दंपती के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जिस किसी भी वजह से हो, दोनों के बीच भरोसे का कच्चा धागा टूट गया।

पत्नी को अनजान जगह पर छोड़ा

इसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि एक युवक अपनी पत्नी को झूठ बोलकर ट्रेन में बैठा दिया और खुद उतर गया। वह भी वैसी जगह जो उस महिला के लिए पूरी तरह अनजान है।

करेले पर नीम चढ़ा वाली स्थिति देखिए कि वह जिस जगह पति की तलाश में भटक रही थी वहां न तो कोई उसकी भाषा समझ रहा था और न ही वह किसी की। हिंदी नहीं समझ पा रही पीड़िता दरअसल, मुजफ्फरपुर के एनएच-28 स्थित सदर थाने की पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि कुछ मनचले एक महिला के साथ अशोभनीय हरकत कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस महिला को अपने साथ लेकर थाने पहुंच गई।

थाने में जब पूछताछ शुरू हुई तो वह हिंदी समझ ही नहीं पा रही थी। वह बांग्ला बोल रही थी। उस समय थाने में उपस्थित कर्मचारी बांग्ला नहीं समझ पा रहे थे। खैर, किसी तरह उसकी मदद की व्यवस्था की गई। बांग्ला समझने वाले एक व्यक्ति को थाने बुलाया गया। उसके बाद वह अपनी पूरी बात रख पाई। बहाने से ट्रेन से उतरा पति उसने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले की रहने वाली है। उसका पति बंडेल ले जाने की बात कह कर ट्रेन में बैठा दिया और उसके बाद वह बहाने से उतर गया।

जब महिला को अपने साथ हुए छल का पता चला तब तक ट्रेन भगवानपुर स्टेशन पहुंच चुकी थी। उसके बाद वह नीचे उतर गई और पति की तलाश में भटकने लगी। इसी क्रम में वह भटक कर शहर से सटे भगवानपुर के आवासीय इलाके में पहुंच गई। शुक्रवार को कुछ मनचले उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। आसपास के लोगों की नजर जब उस पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी।

स्वजन से संपर्क की कोशिश फिलवक्त पुलिस पीड़िता के स्वजन व बंगाल पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जिससे उसको सही जगह तक पहुंचाया जा सके। वैसे बहुत सी ऐसी बात भी है जिसकी जानकारी महिला नहीं दे पा रही है।