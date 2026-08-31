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बिहार में 17 लाख से अधिक पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित, 30 सितंबर तक सत्यापन नहीं तो रुकेगी पेंशन

By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 05:55 AM (IST)

बिहार में 17.19 लाख पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित है, जिसके कारण उनकी पेंशन राशि रुक सकती है। सरकार ने 30 सितंबर तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है।

अब तक शत-प्रतिशत काम नहीं हुआ है। (AI Generated Image)

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Pension Life Verification: राज्य के सभी जिलों में पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण का सत्यापन करने को लेकर पिछले आठ माह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक शत-प्रतिशत काम नहीं हुआ है।

राज्य में अभी 17 लाख 19 हजार 414 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जाना शेष है। मुजफ्फरपुर में भी 1 लाख 3 हजार 144 पेंशनधारियों का सत्यापन लंबित है।

30 सितंबर तक मौका

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की निदेशक डा. प्रीति ने सभी जिलाधिकारियों को लंबित जीवन प्रमाणीकरण की सूची भेजकर इसका अविलंब निष्पादन करने को कहा है।

इसके साथ ही जीवन प्रमाणीकरण के लिए 30 सितंबर तक तिथि का विस्तार किया गया है। इसके आलोक में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी कुमार गौरव ने सभी बीडीओ को प्रखंडवार सूची भेजकर अविलंब सत्यापन कराने की जवाबदेही सौंपी है।

मुशहरी में सबसे अधिक 13 हजार 633 मामले लंबित हैं। पेंशनधारियों को प्रत्येक माह सरकार की ओर से 1100 रुपये उनके खाते में भेजे जाते हैं। जीवन प्रमाणीकरण का सत्यापन नहीं होने पर पेंशन की राशि खाते में जाना बंद हो जाएगी।

शत-प्रतिशत सत्यापन का निर्देश

जिलाधिकारी ने निर्धारित तिथि तक शिविर का आयोजन कर शत-प्रतिशत लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है, ताकि एक भी लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।

उन्होंने मृत पेंशनधारियों को भी चिह्नित करने और ई-लाभार्थी पोर्टल पर उन्हें डेथ मार्क करने का निर्देश दिया है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को इस कार्य का अनुश्रवण करने को कहा गया है।

सभी बीडीओ को प्रतिदिन शिविर की अपडेट रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित जीवन प्रमाणीकरण का सत्यापन पूरा करना है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर प्रक्रिया को तेज करने को कहा गया है।

पटना में सर्वाधिक मामले

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से 38 जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार पटना में सबसे अधिक 1 लाख 37 हजार जीवन प्रमाणीकरण के मामले लंबित हैं।

इसके बाद दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है, जबकि तीसरे नंबर पर गयाजी में करीब एक लाख जीवन प्रमाणीकरण का काम शेष है। सबसे कम लंबित मामले शेखपुरा में हैं, जहां मात्र 3600 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जाना बाकी है।

मुजफ्फरपुर में कुल 1 लाख 3 हजार 144 मामले लंबित हैं। इनमें मुशहरी प्रखंड में सबसे अधिक 13 हजार 633 मामले शामिल हैं।

मुजफ्फरपुर में प्रखंडवार स्थिति

प्रखंड लंबित प्रमाणीकरण
औराई 4,889
बंदरा 3,690
मोतीपुर 5,539
बोचहां 7,147
मुरौल 2,151
गायघाट 4,841
कटरा 5,017
कांटी 7,421
कुढ़नी 10,431
मड़वन 3,406
मीनापुर 6,636
मुशहरी 13,633
पारू 9,974
साहेबगंज 4,159
सकरा 5,027
सरैया 9,183
कुल 1,03,144