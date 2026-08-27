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बिहार में NH पर हर 75 किमी पर बनेंगे ट्रक ठहराव स्थल, हादसों और जाम से मिलेगी निजात

By Md Samsad Edited By: Ajit kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 09:09 PM (IST)

Highway Truck Parking Bihar: बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए हर 75 किमी पर सुरक्षित ठहराव स्थल ...और पढ़ें

परिवहन विभाग और पथ निर्माण विभाग ने सुरक्षित ठहराव स्थल विकसित करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया। फाइल फोटो

परिवहन विभाग और पथ निर्माण विभाग ने सुरक्षित ठहराव स्थल विकसित करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया। फाइल फोटो  

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Road Safety Council Bihar: राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने और हाईवे को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासनिक पहल तेज हो गई है।

परिवहन विभाग और पथ निर्माण विभाग ने राज्य के सभी जिलों में भारी वाहनों के लिए सुरक्षित ठहराव स्थल विकसित करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के प्रभारी पदाधिकारी आरिफ अहसन ने इस बाबत एनएचएआई और पथ निर्माण विभाग को आवश्यक तकनीकी कदम उठाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

पथ निर्माण विभाग ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजमार्गों से अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने के आदेश का हवाला दिया है।

न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 75 किलोमीटर के अंतराल पर एक सुरक्षित, चौड़ा और पक्का ठहराव स्थल (Lay-bye) बनाया जाएगा।

विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं, सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों को योजना पर त्वरित अमल करने के निर्देश दिए हैं।

भोजपुर एसोसिएशन की मांग

भोजपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा राजमार्गों पर सुरक्षित पार्किंग न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। लंबी दूरी तय करने वाले ट्रकों के लिए निर्धारित ठहराव स्थल न होने से चालक सड़कों के किनारे ही वाहन खड़े करने को विवश होते हैं।

सुरक्षित ले-बाई बनने से ड्राइवरों को आराम की सुविधा मिलेगी और तेज रफ्तार ट्रैफिक में दुर्घटनाओं की आशंका काफी हद तक कम होगी।

मुजफ्फरपुर में गंभीर समस्या

मुजफ्फरपुर जिले से गुजरने वाले एनएच और एसएच पर भारी वाहनों के अवैध ठहराव के कारण रोजाना गंभीर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

चांदनी चौक से सदातपुर मोड़, भगवानपुर, रेवा रोड, गोबरसही, कच्ची-पक्की, दिघरा और जीरो माइल पर सड़क किनारे खड़े ट्रक हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं।

प्रशासन द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान और जुर्माने के बावजूद अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है।