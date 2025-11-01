Bihar News: मुजफ्फरपुर में मिले डेंगू के दो नए मरीज, अब संदिग्धों की होगी खोज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले में डेंगू के दो नए मरीज मिले हैं। इसके साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नए मरीजों के मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी है।

संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए आशा की मदद से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी मरीजों का नियमित फालोअप किया जाएगा, ताकि संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।

जिला वेक्टरजनित रोग पदाधिकारी डा. सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों नए मरीज मुशहरी प्रखंड के हैं। जहां मरीजों की पहचान हुई है, वहां तत्काल फागिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक औराई में दो, बंदरा में एक, बोचहां में एक, गायघाट में चार, कटरा में दो, कांटी में तीन, मीनापुर में चार, मुशहरी में सात, मड़वन में एक, सरैया में एक, साहेबगंज में एक, पारू में दो और शहर क्षेत्र में तीन मरीजों की पुष्टि हुई है।