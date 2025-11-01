Bihar News: मुजफ्फरपुर में मिले डेंगू के दो नए मरीज, अब संदिग्धों की होगी खोज
Bihar News: मुजफ्फरपुर में डेंगू के दो नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अब संदिग्ध मरीजों की खोज की जाएगी और जिले में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग संदिग्धों की पहचान और उन्हें चिकित्सा सुविधा देने के लिए तैयार है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले में डेंगू के दो नए मरीज मिले हैं। इसके साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नए मरीजों के मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी है।
संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए आशा की मदद से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी मरीजों का नियमित फालोअप किया जाएगा, ताकि संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।
जिला वेक्टरजनित रोग पदाधिकारी डा. सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों नए मरीज मुशहरी प्रखंड के हैं। जहां मरीजों की पहचान हुई है, वहां तत्काल फागिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिले में अब तक औराई में दो, बंदरा में एक, बोचहां में एक, गायघाट में चार, कटरा में दो, कांटी में तीन, मीनापुर में चार, मुशहरी में सात, मड़वन में एक, सरैया में एक, साहेबगंज में एक, पारू में दो और शहर क्षेत्र में तीन मरीजों की पुष्टि हुई है।
डा कुमार ने कहा कि बारिश के बाद डेंगू संक्रमण के बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और जहां भी लक्षण दिखते हैं, वहां तत्काल जांच की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कि लापरवाही न बरतें और स्वच्छता बनाए रखकर डेंगू से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सरकारी अस्पताल में जांच व इलाज की सुविधा उपलब्ध हैं।
डेंगू से बचाव के लिए यह करें उपाय :
- घर और आस-पास पानी जमा न होने दें।
- पानी की टंकी, कूलर, गमले आदि नियमित रूप से खाली करें या ढककर रखें।
- शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें।
- मच्छरदानी का प्रयोग करें।
- बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द होने पर तुरंत जांच कराएं और चिकित्सक से संपर्क करें।
- खुद दवा न लें, चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही उपचार करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।