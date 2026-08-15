बिहार में आज से स्वास्थ्य क्रांति, अब कोई डॉक्टर मरीज को नहीं कर पाएंगे सीधे रेफर, पोर्टल से ट्रैकिंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Hospital New Referral Policy: बिहार सरकार ने मरीजों की परेशानी को कम करने का फैसला किया है। अब सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मरीजों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए शनिवार से सभी प्रमुख और जिला अस्पतालों में नई रेफरल नीति लागू की गई है।

संसाधनों का पूरी तरह उपयोग इसके तहत अब कोई भी डाक्टर किसी मरीज को सीधे रेफर नहीं कर सकेंगे। मरीज को रेफर करने से पहले अस्पताल के उपलब्ध संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करना होगा। यदि किसी मरीज को गंभीर स्थिति में रेफर करना अनिवार्य है तो डाक्टर को रेफरल फार्म में इसका स्पष्ट और तकनीकी कारण लिखना होगा। इसके साथ ही रेफर करने से पहले गंतव्य अस्पताल में वेंटिलेटर, बेड या संबंधित विशेषज्ञ की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

भव्या पोर्टल पर जानकारी सदर अस्पताल में भी इसको लेकर तैयारी की गई है। इसके तहत सामान्य परिस्थिति में किसी भी मरीज को रेफर नहीं किया जाएगा। अगर विशेष परिस्थिति में मरीज को रेफर किया जाता है तो भव्या पोर्टल पर इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें विवरण देना होगा।

यह बताना होगा कि किस कारण से मरीज को रेफर किया जा रहा है। इलाज की सुविधा नहीं होना या अन्य कारण का स्पष्ट वर्णन करना अनिवार्य है। इससे भेजे जाने वाले अस्पताल को पता होगा कि मरीज को रेफर किया गया है।

10 बेड की आइसीयू ऐसे में पूर्व तैयारी करने में काफी सहूलियत होगी। सिविल सर्जन डा. सुधीर कुमार ने कहा कि सदर अस्पताल में 10 बेड की आइसीयू संचालित की गई है। इमरजेंसी में भी डाक्टरों और प्रशिक्षित स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।