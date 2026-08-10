बिहार में नल जल योजना से अब हर घर को मिलेगा 8 घंटे पानी, PHED ने जारी किया नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Nal Jal Yojana Water Supply: बिहार में 'हर घर नल का जल' योजना के बेहतर क्रियान्वयन और जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में उपभोक्ताओं को कुल आठ घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।

नया जलापूर्ति शेड्यूल जारी विभाग की ओर से जारी नए शेड्यूल के अनुसार सुबह के समय तीन की जगह चार घंटे पानी मिलेगा। सितंबर तक सुबह 5 से 9 बजे और अक्टूबर से मार्च तक सुबह 6 से 10 बजे तक आपूर्ति होगी।