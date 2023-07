Bihar News मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में गोरीगामा के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा को लुटेरों ने निशाना बनाया है। मंगलवार शाम करीब 330 बजे हथियार से लैस पांच बदमाशों ने बैंक की शाखा में धावा बोलकर कैश काउंटर और सेफ से 9.40 लाख रुपये लूट लिए। इस दौरान वहां तैनात चौकीदार को बदमाशों ने पीटकर घायल कर दिया।

मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से 9.40 लाख की लूट। जागरण

Your browser does not support the audio element.

मुजफ्फरपुर, संजीव कुमार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में गोरीगामा के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा को लुटेरों ने निशाना बनाया है। मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे हथियार से लैस पांच बदमाशों ने बैंक की शाखा में धावा बोलकर कैश काउंटर और सेफ से 9.40 लाख रुपये लूट लिए। इस दौरान वहां तैनात चौकीदार को बदमाशों ने पीटकर घायल कर दिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बाइकसवार लुटेरे वहां से रफूचक्कर हो गये। बैंक लूट की घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मीनापुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने 9.40 लाख रुपये लूट की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राहकों व कर्मियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम स्थानीय लोगों ने बताया कि अन्य दिनों की तरह ही बैंककर्मी शाखा में काम निपटा रहे थे। इसी दौरान ग्राहक के वेश में बैंक में घुसे पांच बदमाशों ने हथियार दिखाकर कर्मियों व ग्राहक को बंधक बना लिया। इसके बाद लूट को अंजाम दिया। मीनापुर समेत आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान बैंक लूट की सूचना के बाद से ही पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडेय समेत कई अधिकारी बैंक पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। घटना के तुरंत बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर मीनापुर समेत आसपास के रूट में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बैंक कर्मियों से पूछताछ कर बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। मोतिहारी और शिवहर के बाद अब मुजफ्फरपुर में लूट की घटना बता दें कि हाल के दिनों में जिले से सटे मोतिहारी और शिवहर में भी बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। शिवहर बैंक लूट में शामिल लुटेरे भी मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में शरण ले रखे थे। विशेष पुलिस टीम ने कटरा समेत कई इलाकों में छापेमारी कर शिवहर बैंक लूट में शामिल सात लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। इस दौरान लूट की राशि भी बरामद की गई थी। हालांकि शिवहर बैंक लूट की पूरी राशि अभी तक बरामद नहीं हो सकी हैं।

Edited By: Mohit Tripathi