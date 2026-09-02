मुजफ्फरपुर में स्नातक की परीक्षा दे रही छात्रा आरबीबीएम कालेज से कापी लेकर भागी, प्रशासन ने वापस मंगवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRABU Muzaffarpur News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की स्नातक सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के दौरान मंगलवार को आरबीबीएम कालेज केंद्र पर अफरातफरी मच गई।

यहां दूसरी पाली में परीक्षा दे रही एमडीडीएम कालेज की एक छात्रा बगैर उत्तरपुस्तिका जमा किए ही कमरे से निकल गई। वीक्षकों ने जब कॉपियों की गिनती की तो एक उत्तरपुस्तिका कम मिलने पर परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया।

कमरा नंबर आठ की घटना स्नातक सत्र 2025-29 की सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के लिए एमडीडीएम कालेज का परीक्षा केंद्र आरबीबीएम कालेज को बनाया गया है। दूसरी पाली में कॉमर्स संकाय के अकाउंटेंसी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जा रही थी। यह पूरा मामला आरबीबीएम कालेज के द्वितीय तल पर स्थित कमरा नंबर आठ में सामने आया। एडमिट कार्ड के साथ कापी शाम करीब चार बजकर 40 मिनट पर जब छात्राएं परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकल रही थीं तभी यह लापरवाही हुई। इस कक्ष में कुल 90 छात्राओं के बैठने का प्रबंध था और एक बेंच पर दो परीक्षार्थी बैठी हुई थीं। इसी दौरान छात्रा अपनी उत्तरपुस्तिका जमा करने के बजाय उसे एडमिट कार्ड के साथ समेटकर बाहर निकल गई। कालेज ने छात्रा को बुलाया गणना में कॉपी कम मिलने पर वीक्षकों ने तुरंत इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक और प्रभारी प्राचार्य को दी। स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने छात्रा का रिकार्ड खंगाला और एमडीडीएम कालेज से संपर्क साधकर उसका मोबाइल नंबर जुटाया।