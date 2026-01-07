Language
    फोरलेन निर्माण को लेकर बड़ा कदम: 36 गांवों में होगी जमीन की मापी, सीमांकन से पहले होगी जांच

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:28 PM (IST)

    Bihar road construction: मुजफ्फरपुर में फोरलेन सड़क निर्माण (NH-28, NH-122B) में तेजी लाने के लिए 36 गांवों में भूमि की मापी और सीमांकन किया जाएगा। यह ...और पढ़ें

    Land Survey in Muzaffarpur: किसानों व जमीन मालिकों की परेशानी का भी रखा जा रहा ख्यायल। फाइल फोटो


    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Four Lane Highway Bihar: फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के 36 गांवों में भूमि की मापी और सीमांकन कराया जाएगा। यह प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण से पहले की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो।

    चल रहा सत्यापन का कार्य

    जानकारी के अनुसार, एनएच-28 और एनएच-122बी के फोरलेन निर्माण के लिए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में जिन गांवों से होकर सड़क गुजरनी है, वहां की वर्तमान स्थिति की जांच और भूमि का सत्यापन किया जाएगा। 

    तीन प्रखंडों के इन गांवों में सीमांकन

    फोरलेन निर्माण को लेकर जिले के तीन प्रखंडों के दर्जनों गांवों को चिह्नित किया गया है। इनमें मड़वन, कांटी, मीनापुर सहित कई इलाके शामिल हैं, जहां जमीन की मापी कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। 

    क्यों जरूरी है मापी-सीमांकन?

    अधिकारियों के अनुसार, पहले के भूमि अधिग्रहण में कई जगहों पर विवाद सामने आए थे। इस बार फोरलेन परियोजना में पुराने अभिलेखों, नक्शों और मौजूदा जमीन की स्थिति का मिलान कर ही अधिग्रहण किया जाएगा, ताकि किसानों और जमीन मालिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। 

    पुराने अधिग्रहण भी होंगे जांच के दायरे में

    बताया गया है कि वर्ष 1960-65 और 2014-15 के दौरान हुए सड़क निर्माण में जिन जमीनों का अधिग्रहण हुआ था, उनकी भी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कई जगहों पर मुआवजे और सीमांकन को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं।