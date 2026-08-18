बिहार में जमीन अधिग्रहण की अब नई बाजार दर होगी तय, विवाद रोकने को सरकार का बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार में विकास योजनाओं के लिए जमीन लेने से पहले अब उसकी बाजार दर नए सिरे से तय की जाएगी। जमीन की सरकारी दर बढ़ने के बाद अधिग्रहण के दौरान मुआवजे को लेकर विवाद न हो, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था की है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को बाजार दर के आधार पर एमवीआर तैयार करने का निर्देश दिया है।

अधिग्रहण वाली जमीन की तय होगी कीमत राज्य में सड़क, भवन, रेल और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। अब ऐसी जमीन की बाजार दर का नए सिरे से निर्धारण होगा। इसके आधार पर जमीन की कीमत और मुआवजे का आकलन किया जाएगा। इससे जमीन मालिकों और प्रशासन के बीच दर को लेकर होने वाले विवाद को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकारी दर में हुई बड़ी वृद्धि राज्य में जमीन की सरकारी दर यानी एमवीआर में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है। शहरी और पेरिफेरल क्षेत्र में एमवीआर को दोगुना कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी दर में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नई दर 18 जून से लागू है।

बाजार की कीमत को भी देखा जाएगा एमवीआर बढ़ने के बाद अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की कीमत भी नए सिरे से तय करना जरूरी हो गया है। इसके लिए जमीन की वास्तविक बाजार दर को ध्यान में रखा जाएगा। समाहर्ताओं को इसी आधार पर एमवीआर तैयार करने को कहा गया है। इससे अधिग्रहण के समय जमीन की कीमत तय करने में पारदर्शिता आएगी।

विवाद कम करने की कोशिश सरकार का उद्देश्य जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। बाजार दर पहले से तय रहने पर जमीन मालिकों को मुआवजे की राशि को लेकर आपत्ति कम होगी। प्रशासन को भी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी। इससे विकास योजनाओं के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।